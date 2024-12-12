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Кременчуцька перша міська лікарня ім. О.Т. Богаєвського може отримати томограф

Сьогодні, 13:03 Переглядів: 248

Це питання вже обговорювали з департаментом охорони здоров’я Полтавської ОВА

У Кременчуцькій першій міській лікарні ім. О.Т. Богаєвського можуть встановити новий комп’ютерний томограф. Про це повідомив міський голова Кременчука Віталій Малецький під час спільного засідання постійних депутатських комісій 11 грудня.

Це питання вже обговорювали з департаментом охорони здоров’я Полтавської обласної військової (державної) адміністрації.

Нагадаємо, у приймальному відділенні лікарні «Кременчуцька» встановили комп'ютерний томограф у червні 2022 року в рамках президентської програми «Велике будівництво».

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Автор: Телеграф
Теги: томографія
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