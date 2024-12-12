Футбольний клуб «Гірник-Спорт» із Горішніх Плавнів святкує 30-річчя

Сьогодні, 13:32 Переглядів: 134 Новини компаній

Клубу із Горішніх Плавнів, який має яскраву та насичену історію, виповнилося 30 років! ФК «Гірник-Спорт» протягом тридцяти років є одним із найстабільніших клубів у Професіональній футбольній лізі, адже з дня заснування цієї організації не пропустив жодного сезону в ній та є єдиним клубом-засновником ПФЛ, який наразі виступає у змаганнях Професіональної футбольної ліги.

Завдяки появі «Гірника-Спорт» невеличке місто на Дніпрі в Полтавській області вже багато років відомо своїми футбольними традиціями, які закладалися протягом тридцяти років. Клуб із Горішніх Плавнів, незважаючи на важкі часи в країні та попри війну, продовжує свій розвиток та реалізовує свої цілі завдяки надійній підтримці партнерів — компанії Ferrexpo, а також Благодійному фонду Полтавського ГЗК, засновниками якого є Костянтин Жеваго та Віктор Лотоус. Протягом останніх двох років у ФК «Гірник-Спорт» з’явилися нові партнери — компанія «Європабуд», торгова марка «Алексис» та мінеральна вода Aqua Миргород Detox.

Майже протягом чотирьох років у непростих умовах ФК «Гірник-Спорт» очолюють спортивний директор клубу Олексій Шалаєв та виконавчий директор «гірників» Віталій М’якінін. Нині «Гірник-Спорт» бере участь у чемпіонаті України Другої ліги. Тут команда з Горішніх Плавнів загартовує характер та набирається досвіду, аби в найближчому майбутньому виконати свою мету — підвищитися в класі.

ФК «Гірник-Спорт» має у складі молодих амбіційних футболістів. Підвищувати їм майстерність та прогресувати разом зі своїми помічниками допомагає молодий тренер Валерій Куценко, який у недавньому минулому радував своїми яскравими виступами в класі найсильніших українського чемпіонату.

ФК «Гірник-Спорт» вітає з тридцятирічним ювілеєм усіх, для кого цей клуб є частинкою життя, хто не мислить свого життя без футболу і хто палко вболіває за команду з Горішніх Плавнів! Дякуємо всім, хто протягом 30 років зробив свій внесок у розвиток клубу — ветеранам, гравцям та тренерам різних поколінь, співробітникам, партнерам ФК «Гірник-Спорт», а також ми цінуємо підтримку наших вболівальників, без яких не було б цього клубу, і які допомагають рухатися вперед та надихають на нові успіхи та перемоги!

З ювілеєм, родина ФК «Гірник-Спорт»!