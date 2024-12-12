Мільйонні махінації на «договірних» іграх: в Україні викрили масштабну злочинну групу

Поліція оголосила підозру одному з організаторів «договірних» матчів, які охоплювали кіберспорт, футбол, настільний теніс та інші види змагань. Учасники угруповання «заробляли» мільйони гривень, маніпулюючи результатами матчів
Правоохоронці викрили злочинну групу, яка організовувала договірні матчі у кіберспорті, настільному тенісі, футболі та інших видах спорту. Про це 11 грудня повідомила пресслужба кіберполіції. Підкуп, залякування та примус використовували для впливу на результати ігор. За даними поліції, зловмисники отримували мільйонні прибутки, роблячи ставки на заздалегідь відомі результати через букмекерські платформи в Азії, Європі, Австралії та Америці.
Зловмисники співпрацювали з відомими спортсменами, які використовували свої зв’язки для організації «договірних» матчів. Учасників примушували до «зливу» матчів шляхом залякування або грошових винагород. Близько 10 спортсменів стали жертвами цієї діяльності.
Здобуті кошти легалізовували через криптогаманці, придбання елітних авто, нерухомості та інших активів.
У ході розслідування правоохоронці провели 45 обшуків по всій країні. Вилучили речові докази, цифрові пристрої та дані, що підтверджують злочинну діяльність.
Кримінальне провадження ведеться за статтями:
Максимальне покарання за цими статтями — до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.
Поліція продовжує слідчі дії, щоб виявити всіх учасників угруповання, у тому числі за кордоном, а також оцінити загальні збитки.
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