Мільйонні махінації на «договірних» іграх: в Україні викрили масштабну злочинну групу

Сьогодні, 14:04 Переглядів: 199

Поліція оголосила підозру одному з організаторів «договірних» матчів, які охоплювали кіберспорт, футбол, настільний теніс та інші види змагань. Учасники угруповання «заробляли» мільйони гривень, маніпулюючи результатами матчів

Правоохоронці викрили злочинну групу, яка організовувала договірні матчі у кіберспорті, настільному тенісі, футболі та інших видах спорту. Про це 11 грудня повідомила пресслужба кіберполіції. Підкуп, залякування та примус використовували для впливу на результати ігор. За даними поліції, зловмисники отримували мільйонні прибутки, роблячи ставки на заздалегідь відомі результати через букмекерські платформи в Азії, Європі, Австралії та Америці.

Як діяла схема

Зловмисники співпрацювали з відомими спортсменами, які використовували свої зв’язки для організації «договірних» матчів. Учасників примушували до «зливу» матчів шляхом залякування або грошових винагород. Близько 10 спортсменів стали жертвами цієї діяльності.

Здобуті кошти легалізовували через криптогаманці, придбання елітних авто, нерухомості та інших активів.