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У Кременчуцькому районі конфіскували землі, що були у приватній власності громадян РФ

Сьогодні, 14:31 Переглядів: 185

За 8 місяців цього року до суду прокуратура скерувала 9 позовних заяв 

У Кременчуцькому районі за втручання Кременчуцької окружної прокуратури конфіскували у власність держави 18 га земельних ділянок сільськогосподарського значення, які були у приватній власності громадян Росії. Про це стало відомо з річного звіту Кременчуцької окружної прокуратури за 2024 рік. 

За 8 місяців цього року до суду прокуратура скерувала 9 позовних заяв на загальну суму 1,8 млн гривень щодо 25,5 га земельних ділянок громадян РФ.

Нагадаємо, у березні 2022 року Верховна Рада ухвалила Закон України «Про основні засади примусового вилучення в Україні об'єктів права власності Російської Федерації та її резидентів». «Кременчуцький Телеграф» писав роз’яснення про те, у кого з резидентів РФ можуть безоплатно вилучити майно.

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Автор: Телеграф Джерело фото: ШІ
Теги: прокуратура
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