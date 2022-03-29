Роз’яснення адвоката: у кого з резидентів рф можуть безоплатно вилучити майно?

На ранковому брифінгу у начальника Кременчуцької районної військової адміністрації адвокат Сергій Потреба розповів про те, що 3 березня Верховна Рада ухвалила Закон України «Про основні засади примусового вилучення в Україні об'єктів права власності Російської Федерації та її резидентів». Цій закон був підписаний Президентом України та набрав чинності. Втім, це не означає, що майно громадян росії будуть конфісковувати.
За його словами цей закон жодним чином не стосується тих громадян рф, які отримали своє майно на території України законним шляхом. Воно вилучатися не буде.