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Кременчук, Надзвичайні новини, Адвокаты

Роз’яснення адвоката: у кого з резидентів рф можуть безоплатно вилучити майно?

Сьогодні, 14:14 Переглядів: 277

 

На ці питання під час брифінгу в Кременчуцькій РВА розповів відомий кременчуцький адвокат

На ранковому брифінгу у начальника Кременчуцької районної військової адміністрації адвокат Сергій Потреба розповів про те, що 3 березня Верховна Рада ухвалила Закон України «Про основні засади примусового вилучення в Україні об'єктів права власності Російської Федерації та її резидентів». Цій закон був підписаний Президентом України та набрав чинності. Втім, це не означає, що майно громадян росії будуть конфісковувати.

- Цей закон стосується виключно лише майна юридичних осіб. І то, не всіх, а лише тих, засновником яких є рф, або які прямо чи опосередковано мають у статутному капіталі частку акцій держави рф, або їх кінцевим бенефіціаром є держава рф, - пояснив адвокат.

За його словами цей закон жодним чином не стосується тих громадян рф, які отримали своє майно на території України законним шляхом. Воно вилучатися не буде.

- На сьогодні безоплатного вилучення майна фізичних осіб – громадян рф жодним законом України не передбачено, - додав Сергій Потреба.
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Автор: Віктор Крук
Теги: війна закон майно Адвокат Росія
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