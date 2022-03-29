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ПФУ інформує: фінансування та виплата пенсій за квітень 2022 року проводиться з 25 березня

Сьогодні, 14:35 Переглядів: 346

 

Для отримання пенсій в період дії воєнного стану можна обрати Укрпошту або уповноважений банк

Про це інформує Пенсійний фонд України. За вибором людини пенсію або грошову допомогу виплачують Укрпошта або уповноважені банки.

Люди, які перебувають за своїм місцем постійного проживання:

  • очікують доставку Укрпоштою пенсії та грошової допомоги додому;
  • за наявності безпечних умов для життя ̶ можливо отримати самостійно в найближчому поштовому відділенні Укрпошта.

Людям, які в умовах війни змінили своє постійне місце проживання, необхідно:

  • обрати зручний спосіб одержання виплат:
  • грошовим переказом через АТ «Ощадбанк» без відкриття банківського рахунку;
  • переведення Укрпоштою коштів на поштове відділення за новим місцем перебування або до будь-якого автоматизованого відділення Укрпошта.

Якщо людина обрала грошовий переказ через АТ «Ощадбанк», про це повідомляє органи Пенсійного фонду України (особисто, за телефоном, а також через особистий електронний кабінет на веб-порталі електронних послуг), або орган соціального захисту (особисто, за телефоном).

У заяві до органу Пенсійного фонду України та органу соціального захисту про переказ коштів через АТ «Ощадбанк» без відкриття банківського рахунку за тимчасовим місцем перебування зазначається ПІБ, паспортні данні та про присвоєння РНОКПП (індивідуального податкового номера) одержувача, його попереднє місце проживання (отримання пенсії) та тимчасове місце перебування.

Якщо людина обрала переведення Укрпоштою пенсії на інше поштове відділення, про це повідомляє органи Пенсійного фонду України (особисто, за телефоном або через особистий електронний кабінет ПФУ) або Укрпошті за телефоном 0 800 300 545 (кнопка 2).

У повідомленні зазначається:

  1. ПІБ одержувача пенсії або грошової допомоги;
  2. Адреса місця проживання, за яким здійснювалася виплата за попередній період (лютий 2022 року);
  3. Паспортні дані одержувача пенсії або грошової допомоги (серія та номер паспорту);
  4. Номер телефону одержувача пенсії або грошової допомоги;
  5. Спосіб отримання виплати (на відділення/додому);
  6. Нова адреса перебування одержувача пенсії або
  • якщо Ви отримуєте пенсію або грошову допомогу поштовим переказом, повідомте оператору додатково код переказу, який отримали в SMS-повідомлення;
  • якщо Ви не визначилися з місцем отримання виплати та бажаєте отримати її на будь-якому автоматизованому відділені Укрпошти, до якого буде доступ, повідомте про це оператора.

Кошти виплачуватимуться за заявленим місцем проживання за декілька днів.

Якщо виплачує уповноважений банк, виплата здійснюється шляхом зарахування коштів на поточний рахунок одержувача пенсії або грошової допомоги, відкритий в уповноваженому банку.

У разі, якщо уповноважений банк, обраний одержувачем, не зможе виконувати свої функції, кошти будуть переказані до АТ «Ощадбанк» без відкриття рахунку, про що людину додатково повідомлять органи Пенсійного фонду України або органи соціального захисту. Для отримання коштів у відділенні АТ «Ощадбанк» людині необхідно пред'явити паспорт та довідку про присвоєння РНОКПП (індивідуального податкового номера).

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Автор: Віктор Крук
Теги: війна воєнний стан пенсія Ощадбанк укрпошта
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