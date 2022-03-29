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Гендиректор МАГАТЕ приїхав в Україну через загрозу безпеці ядерним об’єктам

Сьогодні, 14:55 Переглядів: 205

 

Рафаель Гроссі планує відвідати одну з АЕС

Генеральний директор Міжнародного агентства з атомної енергетики (МАГАТЕ) Рафаель Маріано Гроссі прибув в Україну. Про це повідомила пресслужба агентства 29 березня, а також він сам через Twitter.

- Щойно перетнув кордон з Україною, щоб розпочати місію МАГАТЕ із гарантування безпеки ядерних об’єктів країни. Ми повинні діяти зараз, щоб допомогти запобігти небезпеці ядерної аварії, – написав він.

Як уточнила пресслужба МАГАТЕ, Гроссі проведе низку переговорів з українськими урядовцями щодо надання МАГАТЕ термінової технічної допомоги для безпеки ядерних об’єктів країни та запобігання ризику аварії.

Зазначається, що метою візиту генерального директора є започаткування оперативної підтримки безпеки ядерних об’єктів України. Вона включатиме відправку експертів МАГАТЕ на пріоритетні об’єкти та перевезення життєво важливих предметів безпеки, включаючи обладнання для моніторингу та аварійної допомоги.

- Військовий конфлікт ставить під безпрецедентну небезпеку українські атомні електростанції та інші об’єкти з радіоактивними матеріалами. Ми повинні вжити термінових заходів, щоб переконатися, що вони можуть продовжувати працювати безпечно, а також зменшити ризик ядерної аварії, яка може мати серйозний вплив на здоров’я та навколишнє середовище як в Україні, так і за її межами, – сказав Гроссі.

Український регулятор «Енергоатом» та Міністерство енергетики не коментували повідомлення про приїзд Ґроссі.

Також упродовж свого візиту в Україну, який триватиме тиждень, гендиректор МАГАТЕ відвідає одну з українських атомних електростанцій.

Як відомо, російські війська захопили ЧАЕС 24 лютого, а найбільшу в Європі Запорізьку АЕС із шістьма енергоблоками по 1 ГВт кожен – 4 березня. 

Через захоплення Росією ЧАЕС та ЗАЕС у МАГАТЕ створили цілодобовий кризовий центр для моніторингу ситуації на АЕС України, а Офіс генпрокурора відкрив низку проваджень за статтею «екоцид». В уряді також повідомили, що окупанти розграбували і знищили новітню Центральну аналітичну лабораторію в Чорнобилі вартістю шість мільйонів євро.

 

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Автор: Віктор Крук
Теги: війна російські окупанти МАГАТЕ ЧАЕС Запорізька АЕС
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