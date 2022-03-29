Гендиректор МАГАТЕ приїхав в Україну через загрозу безпеці ядерним об’єктам

Генеральний директор Міжнародного агентства з атомної енергетики (МАГАТЕ) Рафаель Маріано Гроссі прибув в Україну. Про це повідомила пресслужба агентства 29 березня, а також він сам через Twitter.
Як уточнила пресслужба МАГАТЕ, Гроссі проведе низку переговорів з українськими урядовцями щодо надання МАГАТЕ термінової технічної допомоги для безпеки ядерних об’єктів країни та запобігання ризику аварії.
Зазначається, що метою візиту генерального директора є започаткування оперативної підтримки безпеки ядерних об’єктів України. Вона включатиме відправку експертів МАГАТЕ на пріоритетні об’єкти та перевезення життєво важливих предметів безпеки, включаючи обладнання для моніторингу та аварійної допомоги.
Український регулятор «Енергоатом» та Міністерство енергетики не коментували повідомлення про приїзд Ґроссі.
Також упродовж свого візиту в Україну, який триватиме тиждень, гендиректор МАГАТЕ відвідає одну з українських атомних електростанцій.
Як відомо, російські війська захопили ЧАЕС 24 лютого, а найбільшу в Європі Запорізьку АЕС із шістьма енергоблоками по 1 ГВт кожен – 4 березня.
Через захоплення Росією ЧАЕС та ЗАЕС у МАГАТЕ створили цілодобовий кризовий центр для моніторингу ситуації на АЕС України, а Офіс генпрокурора відкрив низку проваджень за статтею «екоцид». В уряді також повідомили, що окупанти розграбували і знищили новітню Центральну аналітичну лабораторію в Чорнобилі вартістю шість мільйонів євро.