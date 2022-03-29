Оборонні підприємства рф через санкції не здатні продовжувати виробництво сучасної зброї

Головне управління розвідки Міністерства оборони України на своїй сторінці в Фейсбуці інформує про неспроможність оборонних підприємств росії продовжувати виробництво сучасної зброї через санкційний тиск Заходу.

- Через введені санкції в росії зривається виконання оборонного замовлення

В РФ терміново збирають дані про державні контракти в рамках оборонного замовлення, які знаходяться на межі зриву через санкційний тиск. Як випливає з вимоги начальника управління військових представників міноборони рф, яка надійшла до оборонних підприємств держави окупанта, нездатність продовжувати виробництво пов’язана зі зростанням цін на сировину, матеріали і комплектуючі.

Протягом останніх десятиліть військове виробництво та «переозброєння» армії рф стало можливим за рахунок масової закупівлі іноземних технологій, матеріалів та електроніки. Без цієї можливостей продовжувати виробництво сучасної зброї (ракет, танків, літаків) стало фактично неможливим.

На сьогодні яскравим прикладом «технологічної незалежності» та «імпортозаміщення» рф став завод КАМАЗ. Сучасні моделі, які випускалися заводом, комплектувалися двигунами Cummins (США), коробкою передачі ZF (Німеччина) та паливною апаратурою Bosch (Німеччина). Наразі там були вимушені повернутися до випуску моделей 1960-х років, які росіяни назвали «класичними», - йдеться у повідомлення ГУР Міноборони.