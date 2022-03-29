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Переговори росії та України у Стамбулі завершилися: основні підсумки

Сьогодні, 15:40 Переглядів: 96

 

У Стамбулі завершився перший день переговорів між Україною та рф

Українська сторона провела брифінг за результатами переговорів. Основне:

Україна пропонує створити міжнародний договір, який будуть підписувати всі гаранти безпеки. Документ має бути ратифікований, щоб не повторювати помилку, яка була колись у Будапештському меморандумі;

До країн гарантів безпеки мають увійти: Великобританія, КНР, росія, США, Франція, Туреччина, Німеччина, Канада, Італія, Польща, Ізраїль (деякі вже дали згоду);

Запропоновані гарантії безпеки тимчасово не будуть працювати в ОРДЛО, окупованому Криму та Севастополі (межі, які були станом на 24 лютого 2022 року);

Договір обов'язково має бути спочатку схвалений на референдумі українцями. Це можливо тільки після виведення військ;

Що наразі відомо про запропонований договір безпеки?

якщо Україна стає об'єктом військової агресії, ми в праві протягом 3 днів вимагати негайних консультацій з країнами-гарантами;

якщо консультації не діють, країни-гаранти повинні надати нам військову допомогу і озброєння, включно із закриттям авіапростору над Україною;  

Україна буде нейтральною країною та матиме статус без'ядерної держави;  

в Україні не будуть розміщувати військові бази та військові контингенти інших держав;  

Україна не буде вступати у військово-політичні союзи;

договір не буде заперечувати право на вступ України до ЄС.

Щодо Криму - пропонується зафіксувати позиції росії та України та продовжувати перемовини з приводу статусу півострова.

Питання Донбасу буде обговорюватися безпосередньо між Зеленським та путіним.

Україна визнає кордони, які були станом на 1991 рік.

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Автор: Віктор Крук
Теги: війна переговори Стамбул
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