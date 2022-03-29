Переговори росії та України у Стамбулі завершилися: основні підсумки

Українська сторона провела брифінг за результатами переговорів. Основне:
Україна пропонує створити міжнародний договір, який будуть підписувати всі гаранти безпеки. Документ має бути ратифікований, щоб не повторювати помилку, яка була колись у Будапештському меморандумі;
До країн гарантів безпеки мають увійти: Великобританія, КНР, росія, США, Франція, Туреччина, Німеччина, Канада, Італія, Польща, Ізраїль (деякі вже дали згоду);
Запропоновані гарантії безпеки тимчасово не будуть працювати в ОРДЛО, окупованому Криму та Севастополі (межі, які були станом на 24 лютого 2022 року);
Договір обов'язково має бути спочатку схвалений на референдумі українцями. Це можливо тільки після виведення військ;
Що наразі відомо про запропонований договір безпеки?
якщо Україна стає об'єктом військової агресії, ми в праві протягом 3 днів вимагати негайних консультацій з країнами-гарантами;
якщо консультації не діють, країни-гаранти повинні надати нам військову допомогу і озброєння, включно із закриттям авіапростору над Україною;
Україна буде нейтральною країною та матиме статус без'ядерної держави;
в Україні не будуть розміщувати військові бази та військові контингенти інших держав;
Україна не буде вступати у військово-політичні союзи;
договір не буде заперечувати право на вступ України до ЄС.
Щодо Криму - пропонується зафіксувати позиції росії та України та продовжувати перемовини з приводу статусу півострова.
Питання Донбасу буде обговорюватися безпосередньо між Зеленським та путіним.
Україна визнає кордони, які були станом на 1991 рік.