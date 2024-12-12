Завтра у Кременчуці попрощаються із загиблим військовослужбовцем Володимиром Литвиновим

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Редакція «Кременчуцького Телеграфа» висловлює свої співчуття рідним та близьким загиблого

У п’ятницю, 13 грудня, у Кременчуці попрощаються із полеглим на війні військовослужбовцем Володимиром Литвиновим. Про це інформують у пресслужбі Департаменту соціального захисту населення.

Загинув військовослужбовець 2 грудня 2024 року під час виконання бойового завдання по захисту України.

Прощання та поховання полеглого захисника відбудеться завтра, 13 грудня:

11.00 — прощання у Кременчуцькому Міському Палаці Культури;

12.00 — прощання у Свято-Миколаївському соборі;

13.00 — виїзд до Свіштовського кладовища, прощання у меморіальному секторі почесних поховань Захисників і Захисниць України.

Редакція «Кременчуцького Телеграфа» висловлює свої співчуття рідним та близьким загиблого військового.