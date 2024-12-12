Понад пів мільйона гривень виконком Кременчука отримає на комп’ютерну техніку

Кременчуцький виконавчий комітет виділяє 511 тисяч 860 грн гривень на купівлю периферійного обладнання, комп’ютерної техніки, джерел безперебійного живлення та акумуляторів до них. Відповідне рішення ухвалили 12 грудня під час засідання.
Гроші отримає виконком. Кошти виділяють зі Стабілізаційного фонду Кременчуцької громади.
Нагадаємо, Кременчуцькому виконкому виділили понад пів мільйона гривень на пальне для автомобілів.
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