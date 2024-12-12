Укриття для ліцею №11 за понад 26 млн грн: на тендер зайшла одна фірма

Сьогодні, 16:03 Переглядів: 316 Коментарів: 1

Кременчуцький ліцей № 11 замовив будівництво модульного укриття, вартістю понад 26 млн гривень. Участь у тендері взяла одна компанія — кременчуцьке товариство з обмеженою відповідальністю «Європабуд». Про це стало відомо з системи публічних закупівель Prozorro.

Виконати роботи ТОВ «Європабуд» запропонувало за 26 млн 27 тис. 654 грн. Нині компанія очікує рішення замовника, перш ніж підписати угоду.

— Це компанія потужна, місцева, кременчуцька, податки сплачує у Кременчуці, люди наші працюють. У них техніка в наявності, тому думаю, що укриття зможуть швидко зробити, — прокоментував міський голова Кременчука Віталій Малецький закупівлю ліцею № 11 12 грудня під час засідання виконавчого комітету.

Додамо, що на облаштування укриття у школі Кременчук отримав кредит від Міністерства фінансів.

За даними Clarity Project, ТОВ «Європабуд» зареєстрували у 2007 році, його керівник — Ольга Моцарь. Фірма брала участь у 46 закупівлях, підписала 33 договори на загальну суму понад 109 млн гривень. Найбільше за сумою угод фірма уклала з комунальним підприємством «Полтаватеплоенерго» — понад 47 млн гривень і управлінням капітального будівництва — понад 45 млн гривень.

Зокрема, фірма займалась реконструкцією парку «Придніпровський» на загальну суму понад 30 млн гривень станом на серпень 2024 року. Детальніше про це читайте ТУТ.

Також відомо, що «Європабуд» планувала звести дві багатоповерхівки у центрі міста з 2021 року.