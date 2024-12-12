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Майже 200 млн гривень у Кременчуці планують закласти на ремонти доріг на 2025 рік

Сьогодні, 16:29 Переглядів: 187

Очікуваний обсяг фінансування на 2025 рік раніше був меншим на 25 млн гривень

У 2025 році на ремонти доріг, якими опікується комунальне підприємство «Кременчуцьке підрядне спеціалізоване шляхове ремонтно-будівельне управління», планують закласти 199,1 млн грн. Відомо, що раніше на наступний рік планувалось виділити 174,1 млн грн. Про це стало відомо зі змін до Програми розвитку ШРБУ на 2025-27, які планують розглянути на найближчій сесії міської ради. Сам проєкт рішення оприлюднили на сайті міської ради 10 грудня.

Вказано, що сума зросла на 25 млн гривень через збільшення обсягів робіт, що стосуються утримання та поточного ремонту вулично-дорожньої мережі, внутрішньоквартальних проходів і проїздів.

Нагадаємо, у 2024 році на ремонт доріг у Кременчуці планували витратити 131 млн 762,2 тис. грн, з них:

  • на поточний ремонт вулично-шляхової мережі  та внутрішньоквартальних проходів — 119 млн 603,5 тис. грн;
  • капітальний ремонт вулично-шляхової мережі міста — 1 млн грн.

У листопаді стало відомо, що ШРБУ цьогоріч зекономило 3,5 млн гривень. За словами директора департаменту житлово-комунального господарства Івана Москалика, підприємство не встигло виконати значний обсяг запланованого поточного ремонту вулично-дорожньої мережі. 

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Автор: Вероніка Білодід
Теги: ремонт доріг ШРБУ
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