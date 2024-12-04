У Миргороді на залізниці загинула людина. Інцидент стався 3 грудня о 12.31. Про це повідомили у Головному управлінні Державної служби України з надзвичайних ситуацій.
Підрозділи ДСНС не залучались.
Як вказали у поліції Полтавщини, вантажний потяг травмував 73-річну мешканку Миргорода. Від отриманих тілесних ушкоджень вона померла на місці.
Нині вирішується питання про внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 3 статті 276 (Порушення правил безпеки руху або експлуатації залізничного транспорту, якщо вони спричинили загибель людей) Кримінального кодексу України.
Обставини та причини події з’ясовує поліція.
Нагадаємо, вночі 3 грудня у місті Глобине сталась пожежа у житловому будинку. Внаслідок загоряння постраждала одна людина.
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