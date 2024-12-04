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Надзвичайні новини, Полтавщина

На Полтавщині на залізниці загинула людина (доповнено)

Сьогодні, 09:31 Переглядів: 225

Підрозділи ДСНС не залучались

У Миргороді на залізниці загинула людина. Інцидент стався 3 грудня о 12.31. Про це повідомили у Головному управлінні Державної служби України з надзвичайних ситуацій. 

Підрозділи ДСНС не залучались. 

Доповнено: 

Як вказали у поліції Полтавщини, вантажний потяг травмував 73-річну мешканку Миргорода. Від отриманих тілесних ушкоджень вона померла на місці. 

Нині вирішується питання про внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 3 статті 276 (Порушення правил безпеки руху або експлуатації залізничного транспорту, якщо вони спричинили загибель людей) Кримінального кодексу України.

Обставини та причини події з’ясовує поліція.

Нагадаємо, вночі 3 грудня у місті Глобине сталась пожежа у житловому будинку. Внаслідок загоряння постраждала одна людина. 

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Автор: Телеграф Джерело фото: depositphotos/haraldmuc
Теги: залізниця смерть ДСНС
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