На Полтавщині ППО збивала безпілотники, які запустила РФ

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Українські бійці збили 29 БпЛА у 9 областях України, 18 безпілотників локаційно втрачено, 1 — вийшов з підконтрольного повітряного простору у напрямку тимчасово окупованої території

У ніч на 4 грудня у Полтавській області працювала протиповітряна оборона. Військові збивали безпілотники, які російські війська запускали з Приморсько-Ахтарськ, Орел та Міллерово. Про це повідомили у Повітряних силах Збройних сил України.

Загалом РФ запустила 50 безпілотників. Українські бійці збили 29 БпЛА у 9 областях України, 18 безпілотників локаційно втрачено, 1 — вийшов з підконтрольного повітряного простору у напрямку тимчасово окупованої території, розповіли у ПС.

Нагадаємо, 3 грудня у Кременчуцькому районі посеред поля знайшли «Шахед».