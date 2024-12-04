На Полтавщині чоловік отримав вирок за ухилення від мобілізації

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Під час судового засідання чоловік визнав свою вину і пояснив, що він і його дружина — переселенці, перемістилися з зони бойових дій, батьки дружини загинули під час обстрілів

Лохвицький районний суд виніс вирок уродженцю міста Привілля Луганської області за ухилення від призову на військову службу під час мобілізації. Чоловік не прибув у визначений час та місце, що були вказані у його «бойовій повістці». Про це стало відомо з вироку суду, який оприлюднили 2 грудня.

У судовому засіданні чоловік визнав свою вину і пояснив, що він і його дружина — переселенці, перемістилися з зони бойових дій, батьки дружини загинули під час обстрілів. Додав, що «вони самі з дружиною отримали контузії» — жінка отримала третю групу інвалідності, а у самого чоловіка погіршився стан здоров’я.

— Коли він отримав бойову повістку, у дружини стався черговий (епілептичний — ред.) напад, він не може залишити дружину, оскільки в неї може значно погіршитися стан здоров`я через це, — йдеться у вироку.

Обвинувачений розповів, що донатить на потреби Збройних сил, також не може офіційно влаштуватись на роботу через відсутність військового квитка.

Чоловік отримав півтора року іспитового терміну.

Нагадаємо, поліція Полтавщини розслідує схему «ухилення від мобілізації» для військовозобов’язаних, які хотіли виїхати за кордон. Відомо, що одним з учасників групи був лікар-психіатр однієї з полтавських лікарень.