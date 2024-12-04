Богдан Лазоренко
Токсична змова у Кременчуці: сморід, гроші та нафтова мафія під «кришою» влади Малецького
Микола Корецький
Пляж на території мікрорайону «Озерний» приведений до ладу та розширений
Богдан Лазоренко
Кінець близько. Хто ж фінансує роботу ворожого сайту “КременчукТудей” та поливає брудом опонентів міської влади?
Всеукраїнське об‘єднання «Батьківщина»
Тарифи на світло потрібно зменшувати, а не підвищувати, – Юлія Тимошенко
Віктор Крук
Як українці ведуться на російські фейки та розповсюджують кремлівські наративи і чи можна цьому протидіяти
Колектив АТ «КСЗ»
Пам'яті старшого майстра ОЦЛВ «КСЗ» Максима Литковича, який загинув на війні
Анатолій Василенко
Боргова прірва за комуналку в умовах воєнного стану: погляд на боргові реалії населення «не вмерлої» країни
Володимир Дмитренко
Дорогу посилить той, хто йде, або чому добре, коли на зупинках з'являються знаки заборони куріння
Олександр Мельник
Про акценти і пріоритети державної політики
Слуга народу - Полтавщина
На Полтавщині встановили лінійний прискорювач і сучасний комп'ютерний томограф
Лариса Гориславець
8 травня - День пам’яті та примирення. Чому нам потрібно переглянути традиції вшанування пам’яті?
Тетяна Донченко (Волинська)
Успішно «розсуваю шторки»: що сказав апеляційний суд у «справі дитсадків»
Кременчук, Гроші

У гуртожитку на вулиці Героїв УПА робитимуть поточний ремонт за 195 тисяч гривень

Сьогодні, 10:00 Переглядів: 151

Роботи розпочали 2 грудня і мають завершити до кінця 2024 року

У двох кімнатах у гуртожитку на вулиці Героїв УПА (колишня Гвардійська) робитимуть поточний ремонт. Вартість — 195 тисяч гривень. Про це стало відомо з системи публічних закупівель Prozorro. 

Ремонт замовило комунальне госпрозрахункове житлово-експлуатаційне господарство «Автозаводське». Закупівля проводилась без використання електронної системи, угоду уклали з підприємцем Володимиром Дроб’язком. Роботи розпочали 2 грудня і мають завершити до кінця 2024 року.

Зазначимо, що сім’я Дроб’язко фігурувала у матеріалі «Телеграфа» про облаштування сховищ комунальним госпрозрахунковим житлово-експлуатаційним господарством «Автозаводське». Як виявилось, родина тісно співпрацює з міською владою, отримуючи неконкурентні тендери за різними напрямами, загальна вартість яких сягнула вже кількох мільйонів гривень. 

Легенда кримінальних проваджень та участь утриманців у будівництві. У Кременчуці нагородили топових підрядників

За даними Clarity Project, Володимир Дробязко має 63 підписаних контракти на загальну суму понад 18 млн гривень. Більшість закупівель, у яких брав участь підприємець, мають неконкурентний тип процедур, тобто замовники напряму укладали договори з підприємцем. 

За кількістю та за вартістю угод найбільшим замовником робіт є комунальне підприємство «Спецкомбінат ритуальних послуг» — майже 8 млн гривень. На другому місці — «Автозаводське». Загальна вартість угод складає майже 5 млн гривень. 

0
Автор: Вероніка Білодід Джерело фото: google.maps
Теги: Prozorro гуртожиток
Читайте telegraf.in.ua в Google News
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити про це редакцію.

Інформація

Користувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.
Будь-ласка, ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.
Читайте також:
  • Kiaparts
  • НОВИНИ ПАРТНЕРІВ:


Свіжий випуск (№ 45 від 7 листопада 2024)

Для дому і сім'ї

Читати номер

Для дому і сім'ї - програма телепередач

Читати номер

Приватна газета

Читати номер
Попередні випуски

№ 44 від 31 жовтня 2024

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 43 від 24 жовтня 2024

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 42 від 17 жовтня 2024

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 41 від 10 жовтня 2024

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

Всі номери

Вверх