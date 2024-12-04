У гуртожитку на вулиці Героїв УПА робитимуть поточний ремонт за 195 тисяч гривень

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Роботи розпочали 2 грудня і мають завершити до кінця 2024 року

У двох кімнатах у гуртожитку на вулиці Героїв УПА (колишня Гвардійська) робитимуть поточний ремонт. Вартість — 195 тисяч гривень. Про це стало відомо з системи публічних закупівель Prozorro.

Ремонт замовило комунальне госпрозрахункове житлово-експлуатаційне господарство «Автозаводське». Закупівля проводилась без використання електронної системи, угоду уклали з підприємцем Володимиром Дроб’язком. Роботи розпочали 2 грудня і мають завершити до кінця 2024 року.

Зазначимо, що сім’я Дроб’язко фігурувала у матеріалі «Телеграфа» про облаштування сховищ комунальним госпрозрахунковим житлово-експлуатаційним господарством «Автозаводське». Як виявилось, родина тісно співпрацює з міською владою, отримуючи неконкурентні тендери за різними напрямами, загальна вартість яких сягнула вже кількох мільйонів гривень.

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За даними Clarity Project, Володимир Дробязко має 63 підписаних контракти на загальну суму понад 18 млн гривень. Більшість закупівель, у яких брав участь підприємець, мають неконкурентний тип процедур, тобто замовники напряму укладали договори з підприємцем.

За кількістю та за вартістю угод найбільшим замовником робіт є комунальне підприємство «Спецкомбінат ритуальних послуг» — майже 8 млн гривень. На другому місці — «Автозаводське». Загальна вартість угод складає майже 5 млн гривень.