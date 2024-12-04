На Полтавщині зіткнулися Nissan і Daewoo Lanos: постраждав водій

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3 грудня близько 10.00 на 53-му кілометрі автодороги Лубни-Миргород-Опішня сталася дорожньо-транспортна пригода. Про це повідомили в пресслужбі поліції Полтавщини.

Автомобіль Nissan під керуванням 46-річного жителя Миргорода зіткнувся з Daewoo Lanos, за кермом якого був 37-річний водій. Унаслідок аварії водія Daewoo Lanos госпіталізували з травмами середньої тяжкості.

Слідчі поліції вирішують питання про відкриття кримінального провадження за ч.1 ст.286 Кримінального кодексу України — порушення правил дорожнього руху, що спричинило травми середнього ступеня тяжкості. Причини та обставини аварії з’ясовуються.

Нагадаємо, 26 листопада на автодорозі Лубни-Миргород-Опішня в аварію потрапили три автівки. Внаслідок зіткнення постраждав водій ВАЗ 21099, якого госпіталізували з травмами.