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Надзвичайні новини

На Кременчуччині в аварії загинув водій: поліція встановлює обставини

Сьогодні, 10:17 Переглядів: 256

 

За попередніми даними, автомобіль зіткнувся з перешкодою і загорівся

Учора, 3 грудня, близько 23.50 на межі Кременчуцького району та Черкаської області поблизу села Липове сталася дорожньо-транспортна пригода. Про це інформують у пресслужбі Головного управління Національної поліції у Полтавській області.

За даними правоохоронців, автомобіль Volkswagen під керуванням 46-річного водія з'їхав за межі проїжджої частини, зіткнувся з перешкодою та загорівся.

 

Пожежу загасили надзвичайники. Після цього у салоні згорілої автівки правоохоронці виявили тіло загиблого водія. 

Поліція порушила кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України (порушення правил безпеки дорожнього руху особою, яка керує транспортним засобом, що спричинило смерть потерпілого). Усі причини та обставини події встановлюють слідчі.

Нагадаємо, днями на Полтавщині внаслідок зіткнення двох легковиків постраждав один із водіїв

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Автор: Яна Гудзь Джерело фото: Поліція Полтавщини
Теги: аварія ДТП загиблий водій поліція
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