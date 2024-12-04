На Полтавщині Renault Master зіткнувся з вантажівкою: постраждав водій Renault

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3 грудня близько 17.00 на автодорозі Полтава-Кременчук поблизу села Лелюхівка сталася дорожньо-транспортна пригода. Про це повідомила пресслужба поліції Полтавщини.

За попередньою версією слідства, автомобіль Renault Master, яким керував 64-річний житель Полтавського району, зіткнувся з вантажівкою DAF. Вантажівка перебувала на узбіччі дороги під керуванням 21-річного водія. Унаслідок аварії водія Renault Master госпіталізували з тілесними ушкодженнями середньої тяжкості.

Поліція відкрила кримінальне провадження за ч.1 ст.286 Кримінального кодексу України — порушення правил дорожнього руху, що спричинило травми середнього ступеня тяжкості. Обставини аварії розслідуються.

Нагадаємо, що на дорозі Лубни-Миргород-Опішня того ж дня відбулася ДТП, унаслідок якої госпіталізували водія Daewoo Lanos.