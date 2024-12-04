Міноборони презентувало реформу ВЛК — без направлення ТЦК та у цивільному медичному закладі

Медогляд можна буде пройти у зручному місці й проводитимуть його цивільні лікарі, які вноситимуть висновки безпосередньо в Електронну систему охорони здоров’я
Міністерство оборони України спільно з Мінохорони здоров’я представили проєкт реформи військово-лікарських комісій (ВЛК), покликаний суттєво змінити застарілу систему. У презентації концепції реформи ВЛК взяли участь заступники міністра оборони бригадний генерал юстиції Сергій Мельник та Катерина Черногоренко, а також заступник міністра охорони здоров’я Едем Адаманов. Про це повідомила пресслужба Міноборони.
Реформа відбуватиметься у три етапи та має завершитися через рік — у листопаді 2025 року.
На презентації зазначили, що сучасна система ВЛК має двосторонні недоліки. З одного боку, вона дозволяє окремим особам уникати військової служби без законних підстав, а з іншого — не запобігає потраплянню на службу людей з серйозними захворюваннями, що створює додаткові труднощі для ЗСУ.
Реформа дозволить розділити рішення ВЛК на два окремі набори даних: медичний та адміністративний. Одні фахівці проводитимуть медичний огляд для ВЛК, а інші — аналізуватимуть анонімізовані результати цих медоглядів.
Що важливо — для проходження військово-лікарської комісії більше не потрібно буде йти до ТЦК. Військовозобов’язані зможуть самостійно обрати лікарню, де проходитимуть медогляд. Дані звідти потраплятимуть в Електронну систему охорони здоров’я (ЕСОЗ).
Згодом дані з ЕСОЗ потраплятимуть у медичну інформаційну систему ЗСУ, яку модернізують під цю реформу: зокрема створять технічну можливість отримувати дані з ЕСОЗ та електронний кабінет ВЛК. Військово-лікарська комісія отримає дані про людину, ознайомиться з ними, та винесе своє адміністративне рішення.
Анонімізовані дані надходитимуть на випадкову комісію, члени якої не знатимуть, чиї документи розглядають. Це унеможливить маніпуляції та зловживання.
Після кожного рішення буде видно цифровий слід — електронні підписи як лікаря, так і працівника ВЛК. Висновки комісій зберігатимуться в реєстрі «Оберіг». Все це спростить перевірку і моніторинг діяльності ВЛК правоохоронними органами.
Майже половину «обмежено придатних» після повторного огляду ВЛК визнають придатними
Нагадаємо, нещодавно ми писали, що приблизно 45% чоловіків, які раніше мали статус «обмежено придатних до військової служби», після повторного огляду були визнані придатними до військової служби. Решту 55% визнають «непридатними».
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З 4-го травня набрав чинності закон № 3621-ІХ, яким скасовується статус «обмежено придатний». Відтепер є лише дві категорії придатності до військової служби — «придатний» та «непридатний». Згідно з його вимогами, усі військовозобов’язані, які мають статус «обмежено придатний», мають протягом 9 місяців (до 4 лютого) пройти повторне медичне освідчення ВЛК та отримати один з актуальних статусів — непридатний чи придатний.
Ми також писали, що терміни дії довідки з висновком ВЛК про придатність до військової служби у воєнний час становить 1 рік.
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