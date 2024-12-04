Хокейний клуб «Кременчук» обіграв херсонський «Дніпро» на домашній арені

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Саме у «Дніпра» кременчуцька команда виграла перший матч Чемпіонату України

Учора, 3 грудня, хокейний клуб «Кременчук» переміг херсонську команду «Дніпро» з рахунком 5:0. Про це інформують у пресслужбі команди. Зіграли команди на льоду кременчуцької арени «Айсберг». Під час матчу дублем відзначився захисник Нікіта Кругляков, а воротар Кирило Кучер оформив другий шатаут проти «Дніпра». Нагадаємо, саме у «Дніпра» кременчуцька команда виграла перший матч Чемпіонату України.

Автор: Яна Гудзь Джерело фото: Хокейний клуб «Кременчук» Джерело відео: Федерація хокею України

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