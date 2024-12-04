Сьогодні, 4 грудня, в Україні відзначають День ракетних військ і артилерії

Сьогодні, 12:02 Переглядів: 1

Цього року професійне свято ракетників та артилеристів вперше відзначають у грудні

Ракетні війська та артилерія Сил оборони України — це саме той рід військ, який завдає найбільшого ураження ворогу.

З 2024 року День ракетних військ і артилерії відзначають у нову дату — 4 грудня.

Восени цього року Президент України Володимир Зеленський своїм указом № 748/2024 змінив дату святкування з 3 листопада на 4 грудня — «з метою започаткування нових військових традицій», відзначивши «мужність та героїзм воїнів ракетних військ і артилерії, виявлені в боротьбі за свободу, незалежність та територіальну цілісність України».

4 грудня — це День вшанування святої Варвари, яка вважається покровителькою артилеристів в європейській традиції. Її вшановують військовослужбовці ракетних військ та артилерії в Іспанії, Франції, Польщі, а також США. У пресслужбі Генерального штабу ЗСУ пояснили, що Зеленський переніс дату свята на цей день за ініціативи командування ракетних військ та артилерії.

Раніше це професійне свято відзначали 3 листопада і воно було пов’язане з подіями Другої світової війни та «мало радянське коріння».

З нагоди Дня ракетних військ і артилерії воїнів-артилеристів привітав Президент України Володимир Зеленський, який зазначив, що «сьогодні професійний день воїнів, чия влучність змінює так багато на полі бою».

— Майстерність наших артилеристів і точність наших ракетників відчутно знижують російський військовий потенціал та допомагають усім підрозділам наших Сил оборони та безпеки України виконувати свої бойові завдання, - підкреслив Володимир Зеленський та подякував усім солдатам, сержантам та офіцерам артилерійських і ракетних підрозділів.

З професійним святом українських ракетників та артилеристів привітав Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський, який підкреслив, що саме вони завдають найбільшої кількості ударів та ефективно знищують ворога на фронті. Він побажав воїнам ракетних військ та артилерії, щоб вони точно влучали у цілі та нищили російських загарбників, а також подякував їм за стійкість та мужність.

— Снаряди та ракети, що влучають у ворога, несуть помсту всього українського народу за зруйновані міста, за кожного вбитого і закатованого українця, за кожну дитячу сльозу, — написав він.

Олександр Сирський також згадав усіх воїнів-артилеристів та ракетників, які загинули у боротьбі за незалежність України та свободу українського народу.

— Вірю і знаю, що кожен запуск чи влучний постріл у ворога наближає нашу українську перемогу, — додав Головнокомандувач ЗСУ.

Міністр оборони України Рустам Умєров сьогодні також привітав воїнів ракетних військ і артилерії та заявив, що їх майстерність стала потужним «вогневим кулаком» Сил оборони України.

— Щодня ви нищите ворога, ювелірно вражаючи цілі, захищаючи наших людей і підтримуючи побратимів на фронті. Ваша майстерність та швидке освоєння найсучаснішої зброї стали потужним «вогневим кулаком» Сил оборони, який високо цінують наші союзники, - наголосив міністр оборони.

Він висловив вдячність за кожен влучний удар, що наближає перемогу.

Командиром 107-ї реактивної артилерійської Кременчуцької бригади призначений полковник Савченко

Нагадаємо, 30 листопада, 107-ма реактивна артилерійська «Кременчуцька» бригада відзначала день свого заснування. З цієї нагоди, а також напередодні Дня ракетних військ та артилерії, командуванню та військовослужбовцям бригади вручили нагороди. Привітали «богів війни» міський голова Кременчука Віталій Малецький та очільник Кременчуцької РВА Олександр Аленін.

Редакція «Кременчуцького Телеграфа» приєднується до усіх привітань воїнам ракетних військ та артилерії та вітає військовослужбовців 107-ї реактивної артилерійської «Кременчуцької» бригади, а також ветеранів, з Днем ракетних військ і артилерії ЗСУ! Дякуємо українським військовим!