«Боги війни» на захисті України: 107-ма реактивна артилерійська «Кременчуцька» бригада відзначає день свого заснування

І за часів антитерористичної операції, і від початку повномасштабного вторгнення військові 107-ї бригади захищають Україну на фронтах війни
Сьогодні, 30 листопада, 107-ма реактивна артилерійська «Кременчуцька» бригада відзначає день свого заснування. З нагоди цього, а також напередодні дня ракетних військ та артилерії, яке з цього року відзначають 4 грудня, командуванню та військовослужбовцям бригади вручили нагороди.
Привітали «богів війни» міський голова Кременчука Віталій Малецький та очільник Кременчуцької райвійськадміністрації Олександр Аленін.
За дорученням голови Полтавської облвійськадміністрації Філіпа Проніна військовослужбовцям бригади передали почесні грамоти за старанність та наполегливість, виявлені під час військової служби, патріотизм, особистий внесок у забезпечення обороноздатності держави та з нагоди дня створення військової частини.
Відзначили також і командира військової частини А-1546 полковника Сергія Савченка, а також його попередника, полковника Олександра Келембета.
І Віталій Малецький, і Олександр Аленін побажали військовим 107-ї бригади аби їхні постріли були влучними завжди досягали цілей, повертатися із виконання бойових завдань із повним особовим складом, а також завжди мати при собі удачу.
Редакція «Кременчуцького Телеграфа» також приєднується до привітань військовослужбовців 107-ї реактивної артилерійської «Кременчуцької» бригади з днем заснування військової частини, дякує за захист та бажає у наступному році цей день зустрічати уже з перемогою та у мирній Україні!
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