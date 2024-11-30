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«Боги війни» на захисті України: 107-ма реактивна артилерійська «Кременчуцька» бригада відзначає день свого заснування

Сьогодні, 09:00 Переглядів: 398

 

І за часів антитерористичної операції, і від початку повномасштабного вторгнення військові 107-ї бригади захищають Україну на фронтах війни

Сьогодні, 30 листопада, 107-ма реактивна артилерійська «Кременчуцька» бригада відзначає день свого заснування. З нагоди цього, а також напередодні дня ракетних військ та артилерії, яке з цього року відзначають 4 грудня, командуванню та військовослужбовцям бригади вручили нагороди.

Привітали «богів війни» міський голова Кременчука Віталій Малецький та очільник Кременчуцької райвійськадміністрації Олександр Аленін.

— З перших днів війни ви з честю та гідністю захищаєте нашу державу, наш народ від нападу ворога. Ви з честю та мужністю виконуєте бойові завдання. Як кажуть, артилерія — це боги війни. І без застосування і підтримки артилерії не відбувається жодна військова операція, — сказав Аленін.

За дорученням голови Полтавської облвійськадміністрації Філіпа Проніна військовослужбовцям бригади передали почесні грамоти за старанність та наполегливість, виявлені під час військової служби, патріотизм, особистий внесок у забезпечення обороноздатності держави та з нагоди дня створення військової частини.

Відзначили також і командира військової частини А-1546 полковника Сергія Савченка, а також його попередника, полковника Олександра Келембета.

Командиром 107-ї реактивної артилерійської Кременчуцької бригади призначений полковник Савченко

І Віталій Малецький, і Олександр Аленін побажали військовим 107-ї бригади аби їхні постріли були влучними завжди досягали цілей, повертатися із виконання бойових завдань із повним особовим складом, а також завжди мати при собі удачу.

 

Редакція «Кременчуцького Телеграфа» також приєднується до привітань військовослужбовців 107-ї реактивної артилерійської «Кременчуцької» бригади з днем заснування військової частини, дякує за захист та бажає у наступному році цей день зустрічати уже з перемогою та у мирній Україні!

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Автор: Яна Гудзь
Теги: 107 бригада військова частина
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