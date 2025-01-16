Найзатребуваніші професії в Україні: електромонтер, швачка, сантехнік та електрогазозварювальник

Сьогодні, 12:02 Переглядів: 112

Медіанна зарплата в Україні у 2024 році зросла на 12,5% і становить 20 000 грн

В Україні на ринку праці найзатребуванішими професіями нині є електромонтер, швачка, слюсар-сантехнік та електрогазозварювальник.

Про це розповіла заступниця міністра економіки України Тетяна Бережна, передає Укрінформ.

— Ці спеціалісти завжди затребувані, їх резюме рідко з'являються у відкритому доступі, оскільки вони постійно зайняті, — зазначила Бережна.

Високий попит пояснюється мобілізацією, яка зменшила кількість працівників у цих галузях, а також ростом потреби у фахівцях сфери послуг, водіях і слюсарях.

Що з зарплатами

Як йдеться в аналітиці OLX Робота, медіанна зарплата в Україні станом на кінець 2024 року становила 20 000 грн ($480), що на 12,5% більше, ніж торік. Річна інфляція за цей час склала 11,2%.

У 2021 році середня зарплата становила 17 453 грн ($641), тобто за три роки в гривнях вона зросла на 13%, але у доларовому еквіваленті впала на 25%.

Регіональний розподіл зарплат:

Найвищі медіанні зарплати пропонують у Львові та Києві — 22 500 грн.

— 22 500 грн. Найбільше зростання зарплат зафіксовано у Херсонській області — на 45% (22 000 грн).

— на 45% (22 000 грн). У Полтаві зарплата за рік зросла на 17% і становить 17 500 грн.

Скільки на Полтавщині готові платити:

Пенсіонерам — 15 250 грн.

Людям з інвалідність — 17 500 грн.

Жінкам у декреті — 16 500 грн.

Людям зі статусом УБД — 18 750 грн.

Студентам — 17 500 грн.









Фото: OLX Работа