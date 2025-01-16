Найзатребуваніші професії в Україні: електромонтер, швачка, сантехнік та електрогазозварювальник

В Україні на ринку праці найзатребуванішими професіями нині є електромонтер, швачка, слюсар-сантехнік та електрогазозварювальник.
Про це розповіла заступниця міністра економіки України Тетяна Бережна, передає Укрінформ.
Високий попит пояснюється мобілізацією, яка зменшила кількість працівників у цих галузях, а також ростом потреби у фахівцях сфери послуг, водіях і слюсарях.
Як йдеться в аналітиці OLX Робота, медіанна зарплата в Україні станом на кінець 2024 року становила 20 000 грн ($480), що на 12,5% більше, ніж торік. Річна інфляція за цей час склала 11,2%.
У 2021 році середня зарплата становила 17 453 грн ($641), тобто за три роки в гривнях вона зросла на 13%, але у доларовому еквіваленті впала на 25%.
В окремих галузях зарплати зменшилися, хоча і несуттєво:
Ситуація на ринку праці у 2024 році залишається не простою. За даними дослідження OLX Робота, 65% роботодавців повідомили, що криза лише погіршуватиметься.
З одного боку, ріст зарплат перевищує показник річної інфляції. При цьому середній розмір заробітної плати в Україні значно нижчий, ніж серед найближчих сусідів з ЄС. Наприклад, за підсумками третього кварталу 2024 року середня зарплата в Польщі становить 8 161 злотих, або 83 900 грн. За курсом НБУ це трохи більш як $2 000 і це вчетверо вище, ніж в Україні.
Кількість вакансій зросла більше, ніж кількість відгуків пошукачів. Це один з прямих показників кризи на ринку праці — загального дефіциту кадрів та регіональної диспропорції. Люди продовжують міграцію до безпечніших регіонів, насичуючи таким чином локальний ринок праці. Водночас в інших регіонах спостерігається дефіцит працівників.
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