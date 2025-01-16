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Найзатребуваніші професії в Україні: електромонтер, швачка, сантехнік та електрогазозварювальник

Сьогодні, 12:02 Переглядів: 112

 Медіанна зарплата в Україні у 2024 році зросла на 12,5% і становить 20 000 грн

В Україні на ринку праці найзатребуванішими професіями нині є електромонтер, швачка, слюсар-сантехнік та електрогазозварювальник.

Про це розповіла заступниця міністра економіки України Тетяна Бережна, передає Укрінформ.

— Ці спеціалісти завжди затребувані, їх резюме рідко з'являються у відкритому доступі, оскільки вони постійно зайняті, — зазначила Бережна.

Високий попит пояснюється мобілізацією, яка зменшила кількість працівників у цих галузях, а також ростом потреби у фахівцях сфери послуг, водіях і слюсарях.

Що з зарплатами

Як йдеться в аналітиці OLX Робота, медіанна зарплата в Україні станом на кінець 2024 року становила 20 000 грн ($480), що на 12,5% більше, ніж торік. Річна інфляція за цей час склала 11,2%.

У 2021 році середня зарплата становила 17 453 грн ($641), тобто за три роки в гривнях вона зросла на 13%, але у доларовому еквіваленті впала на 25%.

 

Регіональний розподіл зарплат:

  • Найвищі медіанні зарплати пропонують у Львові та Києві — 22 500 грн.
  • Найбільше зростання зарплат зафіксовано у Херсонській області — на 45% (22 000 грн).
  • У Полтаві зарплата за рік зросла на 17% і становить 17 500 грн.

Скільки на Полтавщині готові платити:

  • Пенсіонерам — 15 250 грн.
  • Людям з інвалідність — 17 500 грн.
  • Жінкам у декреті — 16 500 грн.
  • Людям зі статусом УБД — 18 750 грн.
  • Студентам — 17 500 грн.
Фото: OLX Работа

Професії з найвищим приростом зарплат:

  • Дизайнери: +64%.
  • SMM-менеджери: +62%.
  • Майстри з ремонту комп’ютерної техніки: +56%.
  • Електрики: +50%.
  • Монтажники: +48%.

Зниження зарплат

В окремих галузях зарплати зменшилися, хоча і несуттєво:

  • Фасадники: -10%.
  • Сторожі: -8%.
  • Репетитори: -5%.
  • Складальники меблів: -4%.

 

Висновки та прогнози на 2025

Ситуація на ринку праці у 2024 році залишається не простою. За даними дослідження OLX Робота, 65% роботодавців повідомили, що криза лише погіршуватиметься.

З одного боку, ріст зарплат перевищує показник річної інфляції. При цьому середній розмір заробітної плати в Україні значно нижчий, ніж серед найближчих сусідів з ЄС. Наприклад, за підсумками третього кварталу 2024 року середня зарплата в Польщі становить 8 161 злотих, або 83 900 грн. За курсом НБУ це трохи більш як $2 000 і це вчетверо вище, ніж в Україні.

Кількість вакансій зросла більше, ніж кількість відгуків пошукачів. Це один з прямих показників кризи на ринку праці — загального дефіциту кадрів та регіональної диспропорції. Люди продовжують міграцію до безпечніших регіонів, насичуючи таким чином локальний ринок праці. Водночас в інших регіонах спостерігається дефіцит працівників.


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Автор: Руслана Горгола Фото: OLX Работа
Теги: робота зарплата
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