Керівник Кременчуцької РВА Олександр Аленін обрав нових позаштатних радників — Андрія Мельника та Ярослава Дядечка

Вони працюватимуть на громадських засадах
16 січня керівник Кременчуцької районної військової адміністрації Олександр Аленін повідомив на своїй сторінці у Facebook про поповнення команди двома позаштатними радниками.
Андрій Васильович Мельник
- Голова Кременчуцького міського осередку ВО «Союз осіб з інвалідністю України».
- Почесний Президент АСМБР та заступник Президента Всесвітнього Комітету Миру.
- Має сертифікацію з місцевого економічного розвитку, проходив стажування за кордоном.
- Нагороджений Почесною грамотою Кабінету Міністрів України та відзнаками міжнародного рівня.
Ярослав Іванович Дядечко
- Адвокат із багаторічним досвідом у сфері права.
- Спеціалізується на консультуванні та захисті прав громадян.
- Відомий своєю принциповістю, професіоналізмом та розумінням правових процесів.
— Це не лише професіонали, а й люди, які поділяють наші цінності та працюють задля громади. Їхній досвід і бажання змінювати район на краще додають упевненості у нашій спільній справі, — зазначив Олександр Аленін.
Нагадаємо, що 11 листопада у Кременчуці Філіп Пронін представив Олександра Аленіна, як нового керівника РДА.
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