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Керівник Кременчуцької РВА Олександр Аленін обрав нових позаштатних радників — Андрія Мельника та Ярослава Дядечка

Сьогодні, 12:11 Переглядів: 213

 Вони працюватимуть на громадських засадах

16 січня керівник Кременчуцької районної військової адміністрації Олександр Аленін повідомив на своїй сторінці у Facebook про поповнення команди двома позаштатними радниками.

Андрій Васильович Мельник

  • Голова Кременчуцького міського осередку ВО «Союз осіб з інвалідністю України».
  • Почесний Президент АСМБР та заступник Президента Всесвітнього Комітету Миру.
  • Має сертифікацію з місцевого економічного розвитку, проходив стажування за кордоном.
  • Нагороджений Почесною грамотою Кабінету Міністрів України та відзнаками міжнародного рівня.

Ярослав Іванович Дядечко

  • Адвокат із багаторічним досвідом у сфері права.
  • Спеціалізується на консультуванні та захисті прав громадян.
  • Відомий своєю принциповістю, професіоналізмом та розумінням правових процесів.
— Це не лише професіонали, а й люди, які поділяють наші цінності та працюють задля громади. Їхній досвід і бажання змінювати район на краще додають упевненості у нашій спільній справі, — зазначив Олександр Аленін.

Нагадаємо, що 11 листопада у Кременчуці Філіп Пронін представив Олександра Аленіна, як нового керівника РДА.

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Автор: Руслана Горгола
Теги: кадрові зміни Кременчуцька РВА радник Олександр Аленін Андрій Мельник Ярослав Дядечко
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