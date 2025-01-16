Керівник Кременчуцької РВА Олександр Аленін обрав нових позаштатних радників — Андрія Мельника та Ярослава Дядечка

Сьогодні, 12:11 Переглядів: 213

Вони працюватимуть на громадських засадах

16 січня керівник Кременчуцької районної військової адміністрації Олександр Аленін повідомив на своїй сторінці у Facebook про поповнення команди двома позаштатними радниками.

Андрій Васильович Мельник

Голова Кременчуцького міського осередку ВО «Союз осіб з інвалідністю України».

Почесний Президент АСМБР та заступник Президента Всесвітнього Комітету Миру.

Має сертифікацію з місцевого економічного розвитку, проходив стажування за кордоном.

Нагороджений Почесною грамотою Кабінету Міністрів України та відзнаками міжнародного рівня.

Ярослав Іванович Дядечко

Адвокат із багаторічним досвідом у сфері права.

Спеціалізується на консультуванні та захисті прав громадян.

Відомий своєю принциповістю, професіоналізмом та розумінням правових процесів.

— Це не лише професіонали, а й люди, які поділяють наші цінності та працюють задля громади. Їхній досвід і бажання змінювати район на краще додають упевненості у нашій спільній справі, — зазначив Олександр Аленін.

Нагадаємо, що 11 листопада у Кременчуці Філіп Пронін представив Олександра Аленіна, як нового керівника РДА.