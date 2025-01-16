«Справжній воїн, який вибрав шлях захищати свою країну»: у Кременчуці попрощалися із загиблим військовим Олександром Покотилом

Знайомі пригадують Олександра як серйозного чоловіка, який у юнацькі роки активно займався спортом і мав розряд майстра спорту з велоспорту
Сьогодні, 16 січня, у стінах Кременчуцького міського палацу культури попрощалися із загиблим військовослужбовцем Олександром Покотилом. Народився чоловік 25 березня 1985 року у Кременчуці, навчався у Кременчуцькій гімназії № 31, освіту здобув у Вищому професійному училищі № 7.
Попрощатися із захисником прийшли рідні, знайомі, одногрупники, приїхали бойові побратими.
Військовослужбовець із позивним «Немо» служив з Олександром від першого дня, як той прийшов до Збройних сил України.
«Немо» та ще один побратим залишили Олександрові прапор бригади — вони разом служили у десантно-штурмовій бригаді — та десантний берет.
У лавах бригади Олександр прослужив близько 5 місяців, і за цей час чоловікові не вдалося сходити у відпустку, проте побачитися з рідними все ж вдавалося.
У юнацькі роки, під час навчання в училищі, Олександр не тільки опановував професію, а й активно займався спортом, розповідає директор ВПУ № 7 Микола Несен.
Прийшли попрощатися з Олександром і його одногрупники з часів училища.
Віталій не тільки навчався разом з військовим — він ще й став йому кумом, хрестив обох синів чоловіка.
Ще один одногрупник Олександра, теж Олександр, каже: вони провчилися разом лише рік, але за цей час запам’ятався як цілеспрямований, усміхнений, позитивний чоловік.
У пам’яті одногрупника Юрія Олександр теж назавжди залишиться позитивною людиною, у якої все завжди вдавалося. Яка б де не була проблема — йому завжди вдавалося усе вирішити, додає чоловік.
До лав Збройних сил України Олександр Покотило став 11 липня 2024 року, розповідає військовослужбовець із позивним «Лиман».
У загиблого воїна лишилися мати, сестра, дружина та двоє синів. Після прощання панахиду за загиблим воїном відслужили у Свято-Миколаївському соборі. Поховали Олександра Покотила на Свіштовському кладовищі, де покояться й інші загиблі воїни.
Редакція «Кременчуцького Телеграфа» висловлює щирі співчуття рідним і близьким загиблого.
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