Із російського полону повернувся військовий із Зінькова Дмитро Батюк

Сьогодні, 13:03 Переглядів: 0

15 січня під час чергового обміну військовополонених додому повернувся 28-річний військовослужбовець із Зінькова Дмитро Батюк, який перебував у полоні майже три роки. Про це пише Суспільне з посиланням на секретаря Зіньківської міськради Олександра Прокопенка. Звістку про визволення підтвердили також рідні Дмитра. Дмитро потрапив у полон під час боїв за Маріуполь.

Нагадаємо, 15 січня додому повернули 25 українських поранених і важкохворих полонених.