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В укритті на вулиці Академіка Маслова хочуть зробити ремонт за понад 600 тисяч гривень

Сьогодні, 13:02 Переглядів: 95

Тендер оголошують вдруге

Комунальне підприємство «Автозаводське» оголосило тендер на поточний ремонт сховища на вул. Академіка Маслова, буд. 13/9. Орієнтовна вартість робіт складає понад 680 тисяч гривень. Про це стало відомо з системи публічних закупівель Prozorro. 

Відомо, що роботи підприємство замовляє вже вдруге. У лютому тендер не відбувся через відсутність пропозицій. Ремонт сховища має розпочатися з липня і триватиме до кінця 2024 року, вказано у закупівлі. 

Нагадаємо, на початку 2024 року «Автозаводське» оголосило тендери на ремонти сховищ Кременчука, загальна вартість яких сягнула понад 1,7 млн грн. Підрядниками стали фаворити Кременчуцького виконкому.

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Автор: Вероніка Білодід
Теги: укриття КГЖЕП Автозаводське Prozorro
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