Рятувальники Полтавщини ліквідовують наслідки російських ударів по Харкову

Рятувальники з Полтавщини допомагають ліквідовувати наслідки російських атак 22 червня по Харкову, внаслідок яких, зокрема, була пошкоджена житлова п'ятиповерхівка. Про це повідомили в управлінні Державної служби України з надзвичайних ситуацій 23 червня.

— Наші верхолази виконували демонтаж навислих конструкцій та допомагали в закріпленні лебідки до покрівлі будівлі для демонтажу частини 4-го та 5-го поверхів, — йдеться у повідомленні.

Рятувальники з Кременчука участь не беруть, розповіли «Телеграфу» у пресслужбі Кременчуцького районного управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій.

Що відомо про атаку РФ по Харкову

Вдень 22 червня, у суботу, російська армія вдарила по Харкову чотирма УМПБ Д-30, розповіли у Національній поліції України. Внаслідок атаки троє людей загинули, 56 постраждали, у тому числі двоє дітей.