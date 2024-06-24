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Рятувальники Полтавщини ліквідовують наслідки російських ударів по Харкову

Сьогодні, 13:27 Переглядів: 43

Полтавські верхолази демонтували навислі конструкції у пошкодженій п'ятиповерхівці

Рятувальники з Полтавщини допомагають ліквідовувати наслідки російських атак 22 червня по Харкову, внаслідок яких, зокрема, була пошкоджена житлова п'ятиповерхівка. Про це повідомили в управлінні Державної служби України з надзвичайних ситуацій 23 червня.

— Наші верхолази виконували демонтаж навислих конструкцій та допомагали в закріпленні лебідки до покрівлі будівлі для демонтажу частини 4-го та 5-го поверхів, — йдеться у повідомленні. 

Рятувальники з Кременчука участь не беруть, розповіли «Телеграфу» у пресслужбі Кременчуцького районного управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій. 

Що відомо про атаку РФ по Харкову

Вдень 22 червня, у суботу, російська армія вдарила по Харкову чотирма УМПБ Д-30, розповіли у Національній поліції України. Внаслідок атаки троє людей загинули, 56 постраждали, у тому числі двоє дітей.


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Автор: Вероніка Білодід
Теги: ДСНС рятувальники
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