Рятувальники Полтавщини ліквідовують наслідки російських ударів по Харкову

Рятувальники з Полтавщини допомагають ліквідовувати наслідки російських атак 22 червня по Харкову, внаслідок яких, зокрема, була пошкоджена житлова п'ятиповерхівка. Про це повідомили в управлінні Державної служби України з надзвичайних ситуацій 23 червня.
Рятувальники з Кременчука участь не беруть, розповіли «Телеграфу» у пресслужбі Кременчуцького районного управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій.
Вдень 22 червня, у суботу, російська армія вдарила по Харкову чотирма УМПБ Д-30, розповіли у Національній поліції України. Внаслідок атаки троє людей загинули, 56 постраждали, у тому числі двоє дітей.
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