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Голова Нацполіції Іван Вигівський відвідав штурмову бригаду поліції «Лють» на Донеччині

Сьогодні, 22:00 Переглядів: 110

 

Бригада Нацполіції «Лють» вже майже два роки тримає оборону на фронті у Донецькій області

Напередодні Дня Сухопутних військ ЗСУ, який відзначається 12 грудня, голова Національної поліції України Іван Вигівський відвідав штурмову бригаду Нацполіції «Лють» на Донеччині. Бригада «Лють» вже майже два роки тримає оборону на фронті у Донецькій області поруч з іншими бригадами та підрозділами Сил оборони України.

Про це повідомив департамент комунікації Національної поліції України.

 

Сьогодні, 12 грудня, в Україні відзначають День Сухопутних військ ЗСУ — основи нашої армії

У складний для країни час поліцейські зі складу бригади «Лють» фактично виконують функції та завдання військовослужбовців Сухопутних військ. Вочевидь саме тому візит керівника Нацполіції був приурочений до цього професійного свята військових.

Зазначається, що під час цього відвідування командир бригади Максим Казбан доповів про ситуацію на фронті у зоні відповідальності підрозділу, про організацію оборони Торецька та способи недопущення захоплення міста противником. Також були обговорені питання поповнення особового складу бригади за рахунок правоохоронців, які наразі проходять службу у зведених стрілецьких батальйонах поліції та забезпечення бригади боєприпасами. Особлива увага була приділена питанням правового захисту бійців бригади, які отримали поранення під час бойових дій.

 

Голова Нацполіції Іван Вигівський вручив державні нагороди, почесні грамоти Верховної Ради та Кабінету міністрів України, відомчі заохочувальні відзнаки МВС та Національної поліції України, а також спеціальні звання.

— Майже два роки ви бороните землі на Донеччині: Карлівка, Кліщіївка, Часів Яр, Торецьк зараз і багато складних напрямків, де ви стояли та стоїте по сьогоднішній день. Ви великі молодці, багато чому навчилися, ви системно рухаєтесь вперед. Розумію, що важко, складно, але всім витримки — я впевнений, що ми всі впораємось, Дякую кожному і кожній за службу, бережіть один одного, підтримуйте, підставляйте плече. Немає іншого виходу як стояти, - зазначив Іван Вигівський.

 

Привітав воїнів бригади «Лють» і її командир Максим Казбан. Він заявив, що кожна нагорода — це подяка за відданість, героїзм та незламність захисників України.

— Пишаюся вами — героями, які віддаються на повну та докладають величезних зусиль заради перемоги! Бажаю, щоб після кожного бойового завдання поверталися цілими та неушкодженими. Знищуйте ворога та рухайтеся тільки вперед. Слава Україні!, - сказав комбриг.

 

Нагадаємо, нещодавно «Кременчуцький Телеграф» писав, що сьогодні безпосередньо на лінії фронту знаходиться близько 10 тисяч поліцейських, які воюють пліч-о-пліч з військовими. Це приблизно 10% від загальної кількості українських поліцейських, яких нараховується близько 100 тисяч. Чому саме стільки, а не більше, адже в суспільстві на фоні примусової мобілізації часто ставлять питання щодо відправки на фронт у першу чергу саме поліцейських. Про це розповів міністр внутрішніх справ Ігор Клименко.

Раніше ми писали, що на сьогодні близько 40-45% особового складу поліції одночасно залучені до виконання невластивих для поліції функцій. Це і виконання бойових завдань, і розмінування території, забезпечення безпеки на кордоні, евакуація людей із небезпечних зон. Це на додаток до 6500 патрулів, які щодня заступають на чергування для забезпечення безпеки по всій країні.

Ми також писали, що вже понад рік штурмова бригада Національної поліції «Лють» захищає Україну на найгарячіших ділянках фронту.

 

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Автор: Віктор Крук Джерело фото: Національна поліція
Теги: національна поліція Нацполіція Лють фронт Донецька область
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