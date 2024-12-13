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У Кременчуці пролунав вибух: що відомо (доповнено)

Сьогодні, 06:23 Переглядів: 8 948 Коментарів: 3

Повітряні сили України попереджали про балістичну загрозу

*Фото ілюстративне

13 грудня, близько 6.21, кременчужани чули вибух.

Перед цим Повітряні сили України попереджали про балістичну загрозу для міста.

Офіційної інформації від облвійськадміністрації поки не надходило. Повітряну тривогу в області оголосили ще о 3.47.

Доповнено:

Перші пуски ракет X-101 — не підтвердились: ще кілька бортів стратегічної авіації здійснили їх пізніше, — повідомили моніторингові канали.

Доповнено:

О 7.37 Повітряні сили України повідомили про загрозу для Миргорода, Лубен і Пирятина.

Доповнено:

За розпорядженням НЕК «Укренерго», 13 грудня відбулися зміни до графіка погодинних відключень, а саме з 8.01 до 19.00 введена додаткова черга. Тобто з 8.01 до 19.00 будуть знеструмлювати 3 черги.

Ознайомитися з графіком можна ТУТ.

Нагадаємо, 17 листопада Кременчук прокинувся від серії вибухів. Влучань у місті не було — сили протиповітряної оборони «відпрацювали» дрони та ракети в повітрі. А от уламок однієї зі збитих ракет приземлився у подвір’ї кременчужан.

Постраждали 6 багатоповерхівок — у них повилітали вікна, згоріли 5 припаркованих у дворі автомобілів. Одну жінку госпіталізували.

6
Автор: Руслана Горгола
Теги: вибухи ракетний удар
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Коментарі: 3

4 824
1
zzzzzz:
Сьогодні, 07:33

Якби боневтік не похерів ракетну програму, та грім 2 був у строю, балістіка б з воронєжа та білгорода не летіла б. Так, зелені?


23 4
113
OLDTROLL:
Сьогодні, 08:01

Цитата: zzzzzz

Якби боневтік не похерів ракетну програму, та грім 2 був у строю, балістіка б з воронєжа та білгорода не летіла б. Так, зелені?

Лизодуп шоколадного бариги рано прокидається)))


3 15
4 824
1
zzzzzz:
Сьогодні, 08:35

Цитата: OLDTROLL
бариги
по темі є шо сказати, зе@іле? Тільки хватає мізків накидати лайна? Але зелені є зелені, замість мізків зелена субстанція 😂


12 1

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