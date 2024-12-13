У Кременчуці пролунав вибух: що відомо (доповнено)

Сьогодні, 06:23 Переглядів: 8 948 Коментарів: 3

13 грудня, близько 6.21, кременчужани чули вибух.

Перед цим Повітряні сили України попереджали про балістичну загрозу для міста.

Офіційної інформації від облвійськадміністрації поки не надходило. Повітряну тривогу в області оголосили ще о 3.47.

Доповнено:

Перші пуски ракет X-101 — не підтвердились: ще кілька бортів стратегічної авіації здійснили їх пізніше, — повідомили моніторингові канали.

Доповнено:

О 7.37 Повітряні сили України повідомили про загрозу для Миргорода, Лубен і Пирятина.

Доповнено:

За розпорядженням НЕК «Укренерго», 13 грудня відбулися зміни до графіка погодинних відключень, а саме з 8.01 до 19.00 введена додаткова черга. Тобто з 8.01 до 19.00 будуть знеструмлювати 3 черги.

Ознайомитися з графіком можна ТУТ.

Нагадаємо, 17 листопада Кременчук прокинувся від серії вибухів. Влучань у місті не було — сили протиповітряної оборони «відпрацювали» дрони та ракети в повітрі. А от уламок однієї зі збитих ракет приземлився у подвір’ї кременчужан.

Постраждали 6 багатоповерхівок — у них повилітали вікна, згоріли 5 припаркованих у дворі автомобілів. Одну жінку госпіталізували.