Лагідна українізація: як зросійщення імен впливає на майбутнє дітей

Сьогодні, 07:01 Переглядів: 265

У рубриці «Говоримо українською правильно» ми проводитимемо лагідну українізацію: пояснюватимемо випадки застосування правопису, мовних норм, публікуватимемо цікавинки про мову. Робимо це для того, щоб у нашій країні з кожним днем ставало дедалі більше україномовних українців, а наша солов'їна мова звучала звідусіль!

Даніла, Кіріл та Віталік. Як зросійщення імен впливає на майбутнє дітей

При виборі імені для дитини, а особливо - при записуванні цього імені у свідоцтво про народження, батькам варто бути уважними та відповідальними. Бо часто в Україні імена зросійщують і це може впливати на майбутню долю малюка.

За словами фахівця з української мови Олександра Авраменка, в Україні є батьки, які від народження не тільки неправильно записують ім'я дитини, а ще й називають її неправильно і це - зросійщення.

Наприклад, у свідоцтві пишуть імена з російською вимовою - "Нікіта", "Кіріл", "Даніла" або "Даніїл".

Авраменко вказує на суттєву помилку, яка впливає на майбутнє дітей і радить записувати правильні варіанти імен.

"Потрібно записувати у свідоцтво про народження імена згідно з українською традицією. Щоб потім, коли в "Даніла" чи "Кіріла" народиться донька або син, не виникло труднощів з ім'ям по батькові.

Ольга "Даніловна" або Богдан "Кірілович", - виходить суржик", - попередив експерт.

"Кіріл" українською правильно - "Кирило", "Нікіта" - "Микита", а "Даніла" - "Данило".

Крім того, у розмові часто чоловіків називають Віталік, Толік, Діма, Вадік, Костік. Але це також русизми, бо в українській мові немає суфікса -ік, він є лише в російській мові.

Тож записуйте своїх дітей, згідно з українською традицією, а звертайтеся до них у побуті так, як вам до вподоби.

Чи є в українській мові слово «точка»?

Так , є але не в значенні крапка. Слово «точка» використовують у математиці, фізиці, географії, у військовій справі. Наприклад: точка опори; точка перетину; торговельна точка; вогнева точка.

Слово крапка тут неможливо використати, адже крапка - це розділовий знак або цятка на певному тлі.

Зал чи зала?

В українській мові існують паралельні родові форми, наприклад: абрикос і абрикоса, птах і птаха, сусід і сусіда та деякі інші. Так само правильно сказати: і зал, і зала. Ці дві форми запозичені з різних мов: зал чоловічого роду — з німецької; зала жіночого роду — з французької. Тож використовуйте той варіант, який вам до вподоби: глядацький зал або глядацька зала. До речі, у сучасній українській мові більш поширеним є варіант чоловічого роду: глядацький зал.

Насамкінець лише додамо, що, дбаючи про чистоту свого мовлення, ви поважаєте не лише себе, а й своїх співрозмовників.