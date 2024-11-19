Стало відомо, у якому стані знаходиться постраждала від падіння уламка ракети кременчужанка

Постраждала від падіння уламка ракети у Кременчуці жінка знаходиться у стабільно важкому стані. Інформацію нам 19 листопада підтвердила директорка лікарні інтенсивного лікування «Кременчуцька» Оксана Корлякова.
Відомо, що у жінки сильно пошкоджена рука, але, попри інформацію, що ширилась раніше, її не ампутували. Лікарям вдалося зберегти судини, тож є шанс врятувати кінцівку. Однак говорити про функціональність руки поки важко.
Постраждала 66-річна жінка раніше працювала у прокуратурі. Зранку вона була на вулиці, бо вигулювала собаку. Про те, що в постраждалої сильно травмована рука нам повідомляли й очевидці на місці падіння уламка. Також, за словами очевидців, вона устигла зателефонувати чоловікові перед тим, як її забрала «швидка». У перший день лікарі оцінювали її стан як дуже важкий.
Нагадаємо, 17 листопада Кременчук прокинувся від серії вибухів. Влучань у місті не було — сили протиповітряної оборони «відпрацювали» дрони та ракети в повітрі. А от уламок однієї зі збитих ракет приземлився у подвір’ї кременчужан.
Постраждали 6 багатоповерхівок — у них повилітали вікна, згоріли 5 припаркованих у дворі автомобілів. Міська влада пообіцяла гарантовано компенсувати збитки усім громадянам, чиє майно постраждало від падіння уламка збитої ракети. На ранок наступного дня більшість вибитих у будинках вікон закрили, вирву від падіння уламка прибрали, а мешканці потроху оговтувалися від події.
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