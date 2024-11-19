«Такі люди повинні були творити історію». У Кременчуці попрощались з військовим Олегом Таміловим

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19 листопада у Кременчуці попрощались з 51-річним військовослужбовцем Олегом Таміловим. Воїн був старшим сержантом гранатометником.

За словами військовослужбовиці Любов Телятник, Олег проходив службу з 5 вересня 2023 року за контрактом. Чоловік родом з Кременчука, був одружений, мав 2 дітей. Службу проходив у Державній службі України з надзвичайних ситуацій.

Загинув боєць під час оборони України 14 березня 2024 року біля села Орлівка Донецької області, розповідає Телятник.

Побратим Олега з позивним «Доцент» каже, що познайомились вони у Черкасах і «після цього ми поїхали на гарячий напрямок, на Авдіївку».

— Прийшов він до нас […] не дуже вмів володіти зброєю. Навчився всього буквально за лічені дні. Це людина, яка вчилася, розвивалася, прагнула стати кращою. На той момент я був його командиром взводу. І в планах мене було ставити його на посаду сержанта, командира відділення або сержанта взводу. Такі люди повинні були творити історію, розвиватись, піднімати нашу країну, скажімо так, грубо з колін, — каже Доцент.

Олег та Дмитро пропрацювали разом у ДСНС 13 років. Чоловік розповідає, що Олег був «дуже доброю людиною».

— Багато чого ми з ним пережили, багато складнощів, багато всього. Полюбляв риболовлю. Дуже-дуже часто з ним їздили, — каже Дмитро.

Після прощання панахиду за загиблим воїном відслужили у Свято-Миколаївському соборі. Поховали бійця на Свіштовському кладовищі, де покояться й інші українські воїни.