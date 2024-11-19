На Полтавщині оголосили жовтий рівень небезпеки через сильний вітер

20 листопада вдень у Полтавській області прогнозуються сильні пориви вітру швидкістю 15-20 м/с.
Метеорологи оголосили жовтий рівень небезпечності (I рівень).
Жителів просять бути обережними, уникати перебування поблизу дерев, рекламних конструкцій та інших потенційно небезпечних об'єктів, а також за можливості залишатися вдома.
Нагадаємо, з 21 по 23 листопада у Полтавській області очікується різке ускладнення погодних умов: значні опади, різке зниження температури та пориви вітру.
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