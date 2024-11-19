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На Полтавщині очікуються складні погодні умови протягом кількох днів

Сьогодні, 07:01 Переглядів: 446

В області прогнозують значні опади, різке зниження температури та пориви вітру

З 21 по 23 листопада у Полтавській області очікується різке ускладнення погодних умов: синоптики прогнозують значні опади, різке зниження температури та пориви вітру. Про це повідомила синопткиня Полтавського обласного центру з гідрометеорології Олена Леонтьєва. 

21 листопада на Полтавщині очікується рясний дощ з переходом у мокрий сніг через активний холодний фронт із заходу. Пориви вітру посиляться до  17-22 м/с. Протягом дня очікується різке зниження температури повітря з 10º тепла до 1-3º морозу.

Удень 22 листопада та впродовж доби 23 листопада синоптики прогнозують рясний сніг з переходом у дощ, пориви вітру 15-20 м/с, коливання температури повітря від 1-3º морозу до 5-10º тепла.


Нагадаємо, 13 листопада у Полтаві випав перший сніг.


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Автор: Телеграф
Теги: погода штормове попередження
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