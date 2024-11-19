У райсуді Полтави змінилось керівництво

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У Октябрському районному суді обрали нового голову суду та його заступника. Шляхом таємного голосування більшістю голосів суддів головою суду строком на 3 роки обрано Віталія Микитенка, заступником став Володимир Бугрій. Про це інформує «Закон і Бізнес» 18 листопада.

Микитенко змінив на цій посаді Анатолія Савченка, який місяць тому вийшов у відставку. Загалом нині в суді працює 19 суддів.

Що відомо про Микитенка

За інформацією «Закон і Бізнес», Віталія Микитенка у травні 2008 року призначили суддею Решетилівського районного суду Полтавської області. У 2009 році рішенням Ради судів України призначений заступником голови цього суду.

У 2011 році його перевели до Октябрського районного суду Полтави. У 2013 році Микитенка обрали суддею цього суду безстроково. У квітні 2023 року обраний заступником голови суду.

Нагадаємо, суддю Октябрського райсуду Полтави Ірину Блажко відсторонили від посади: їй загрожує звільнення.