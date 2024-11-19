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У Кременчуцькій громаді відремонтують трубчасті колодязі на 10 вулицях

Сьогодні, 13:31 Переглядів: 160 Коментарів: 1

Загальна сума угод складає 198 тисяч 783 грн

Комунальне підприємство «Кременчукводоканал» оприлюднив 10 тендерів на ремонт трубчастих колодязів на 10 вулицях громади. Загальна сума угод складає 198 тисяч 783 грн. Про це стало відомо з системи публічних закупівель Prozorro.

Роботи виконує ФОП Лук’янець М. М. Ремонти мають завершити до кінця 2024 року. 

Де тривають роботи: 

Закупівлі проводились без використання електронної системи, тобто угоди укладали напряму з виконавцем робіт. 

Нагадаємо, станом на початок вересня на балансі водоканалу налічувалось 230 трубчастих колодязів, розташованих у різних мікрорайонах Кременчука. 

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Автор: Вероніка Білодід
Теги: трубчасті колодязі водоканал
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Коментарі: 1

4 775
1
zzzzzz:
Сьогодні, 14:54

По багатому! 10 з 230!!! 


0 0

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