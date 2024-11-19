У Кременчуцькій громаді відремонтують трубчасті колодязі на 10 вулицях

Сьогодні, 13:31 Переглядів: 160 Коментарів: 1

Комунальне підприємство «Кременчукводоканал» оприлюднив 10 тендерів на ремонт трубчастих колодязів на 10 вулицях громади. Загальна сума угод складає 198 тисяч 783 грн. Про це стало відомо з системи публічних закупівель Prozorro.

Роботи виконує ФОП Лук’янець М. М. Ремонти мають завершити до кінця 2024 року.

Де тривають роботи:

Закупівлі проводились без використання електронної системи, тобто угоди укладали напряму з виконавцем робіт.

Нагадаємо, станом на початок вересня на балансі водоканалу налічувалось 230 трубчастих колодязів, розташованих у різних мікрорайонах Кременчука.