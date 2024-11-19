«Він міг не йти, але сказав, що потрібно захищати країну»: родинам чотирьох загиблих героїв вручили їх посмертні нагороди

Сьогодні, 14:02 Переглядів: 329

Сьогодні, 19 листопада, в Кременчуцькій районній військовій адміністрації вручили державні нагороди родинам чотирьох загиблих воїнів з Кременчука.

Нагороди від імені Президента України рідним полеглих Героїв передали начальник Кременчуцької районної військової адміністрації Олександр Аленін та начальник Кременчуцького районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки підполковник Олександр Мазніцький.

Під час вручення нагород вони згадали про подвиг кожного полеглого героя, які віддали свої життя, захищаючи Україну.

Першим державну нагороду — орден «За мужність» III ступеню, вручили матері молодшого сержанта Покутного Дмитра Сергійовича, який загинув у 22-річному віці.

Він народився у селі Гориславці Кременчуцького району 14 серпня 1999 року. Після закінчення школи навчався у ВПУ № 7. До військової служби займався кікбоксингом та рукопашним боєм. У лютому 2020 року Дмитро став срібним призером Кубка Європи з кікбоксингу. А у жовтні того ж року був призваний на строкову військову службу. З лютого 2021 року Дмитро проходив військову службу за контрактом у лавах 81-ї окремої аеромобільної бригади ДШВ ЗСУ.

Загинув Дмитро Сергійович Покутний 13 липня 2022 року під Сіверськом, Бахмутського району, Донецької області, внаслідок російського обстрілу позицій реактивними снарядами.

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Медаль «Захиснику Вітчизни» солдата Авраменка Дмитра Борисовича передали його тітці, яка замінила йому матір. Загиблий воїн народився 15 лютого 1996 року. Він був сиротою, бо мати померла від хвороби у дитинстві, а виховувала його бабуся та сестра матері. Він був призваний на військову службу 6 квітня 2023 року Яворівським РТЦК Львівської області. Воював розвідником розвідувальної роти військової частини А4698.

Дмитро Авраменко загинув 10 червня 2024 року, виявивши стійкість та мужність у бою з відбиття атаки росіян у селі Степова Новоселівка Куп’янського району Харківської області.

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Державну нагороду, орден «За мужність» III ступеню, вручили дружині старшого солдата Юхненка Олексія Сергійовича.

Він народився 2 січня 1984 року у селі Гориславці Кременчуцького району. Після закінчення школи навчався в ПТУ № 2. На військову службу пішов добровільно 8-го листопада 2022 року. Воював гранатометником у лавах 30-ї окремої механізованої бригади.

Олексій Юхненко загинув 24 червня 2023 року під час наступальних дій поблизу села Залізнянське Бахмутського району Донецької області.

У полеглого героя залишилася дружина, дочка та старший брат, який захищає Україну з перших днів повномасштабної війни.

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Орден «За мужність» III ступеню вручили дружині сержанта Агеєва Юрія Івановича.

Він народився 8 лютого 1972 року у селі Герасимівка (колишній Семенівський район). Працював слюсарем у «Нафтоспецбуді».

Юрій Агеєв став на захист України ще на початку російсько-української війни — у 2015 році. Після демобілізації повернувся на роботу. А після початку повномасштабного вторгнення, 5 травня 2022 року, знову став на захист України. Як добре підготовленого воїна, його одразу призвали до лав президентської бригади, де на посаді командира відділення він навчав хлопців, а потім воював разом з ними.

Сержант Юрій Агеєв загинув 6 грудня 2022 року від осколкових поранень під час обстрілу в районі села Кліщіївка під Бахмутом Донецької області.

У загиблого воїна залишились мати, син та дружина.

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Олександр Аленін та Олександр Мазніцький висловили щирі співчуття рідним загиблих військових та нагадали, що із будь-якими питаннями чи проблемами вони завжди можуть звернутися до Кременчуцької РВА та Кременчуцького Районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки, де їм завжди допоможуть.

Після нагородження рідні загиблих розповіли журналістам про загиблих захисників України.

Про сина, Дмитра Сергійовича Покутного, розповіла його мати, пані Людмила.

— Він був на строковій службі, а потім там підписав контракт на 3 роки. Я навіть не знала — пів року нічого не розповідав, не хотів, щоб я хвилювалася. Воював він спершу на Запорізькому напрямку біля Гуляй Поля, а потім на Бахмутському напрямку… Останній раз він подзвонив нам якраз перед своєю загибеллю 12 липня. Навіть телефоном було чутно, як там їх засипали цими «Градами»… А потім мені сказали, що Діма, на жаль, загинув… Він у мене був дуже добрий, цілеспрямований, займався спортом. І за кордоном виступав — займав призові місця. Дуже шкода, що такі хлопці гинуть зараз. Вічна їм пам’ять, — розповіла пані Людмила.

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Про племінника, Дмитра Борисовича Авраменка, розповіла його тітка, яка виховала його замість матері.

— Дмитро — мій племінник. Коли йому було 5 років, померла його мати. І перед її смертю я їй пообіцяли, що його не покину. Я йому всі ці 23 роки була мамою. На війну він пішов добровільно — поставив нас до відома, коли в нього вже квитки були. У Кременчуці його не брали, не знаю з яких причин, і він призвався Яворівським РТЦК Львівської області… Місяць він проходив навчання у Великобританії, а після воював на Куп’янському напрямку… Він був дуже справедливий, дуже переживав за побратимів. Вічна йому пам’ять, — розповіла пані Ольга.

Про чоловіка Олексія Сергійовича Юхненка розповіла його дружина Ганна Юхненко.

— Ми прожили разом 17 років. У нас є дочка. Він був дуже відповідальний, чуйний, добрий, — згадала вона.

Дружину полеглого Героя доповнив його старший брат — Денис Юхненко.

— Я хоч і старший, але Олексій в житті завжди мені більше допомагав. Позаяк я вже служив, то він мав право не йти на військову службу. Але він сказав, що потрібно захищати країну й теж пішов, — розповів він.

Про чоловіка Юрія Івановича Агеєва розповіла його дружина Олена Агеєва.

— У 2015 році, коли почалася російська-українська війна, він сам пішов захищати країну… Потім повернувся, а коли почалася повномасштабна війна, знову пішов… Воював під Донецьком у Нью-Йорку — місто там таке є. А потім їх перекинули на Кліщіївку під Бахмут — там були тяжкі бої. Там разом з ним загинуло багато його побратимів. Він був дуже гарною людиною, чоловіком, батьком, сином своєї матері. Багато друзів у нього було, — розповіла пані Олена.

Редакція «Кременчуцького Телеграфа» висловлює співчуття рідним та близьким загиблих захисників України.

Вічна Слава Героям!