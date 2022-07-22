Під гул сирен Кременчук попрощався з двома десантниками Олександром Пойдою та Дмитром Покутним

Сьогодні, 22 липня, у Кременчуці попрощалися з двома десантниками - Олександром Пойдою та Дмитром Покутним. Захисники служили в одній 81 окремій аеромобільній бригаді, загинули в один день та в одному місці. 13 липня під Сіверськом, Бахмутського району, Донецької області вони загинули внаслідок вибуху потужних реактивних снарядів. Олександр Пойда та Дмитро Покутний навіть навчалися в одному ВПУ №7, але у різні роки.
22-річний Дмитро Сергійович Покутний (14.08.99) родом із с. Гориславці Кременчуцького району. Дмитро спортсмен, займався кікбоксингом та рукопашним боєм. У 2020 році в Хорватії Дмитро став срібним призером Кубка Європи з кікбоксингу. Разом зі своєю тренеркою Алісою Бажуковою вони того ж року відкрили центр єдиноборств і функціонального тренінгу. Дмитро Покутний, як і його тренер Аліса Бажукова, у лавах Збройних Сил України стали на захист держави, але в різних бригадах. З 2021 року Дмитро служив за контрактом, був молодшим сержантом. Без сина залишилися мама та вітчим.
51-річний кременчужанин Олександр Володимирович Пойда (23.05.71) встав на захист країни ще у 2014 році. Останнім часом працював на КАТП-1628 водієм транспортного цеху. З початком вторгнення росії, його знову призвали до війська. Служив у званні сержанта. В Олександра залишилися дружина, син та мама.
Син Олександра Максим Пойда розповів, що тато з початку російсько-української війни (з 2015 року) став на захист України. Про війну майже нічого не розповідав.
Колеги згадують Олександра, як відповідального й доброго, який завжди ділився не лише з колегами, а й пригощав смачненьким собак та котів.
Церемонія прощання відбулася у Міському палаці культури. Де зібралися колеги Олександра з КАТП-1628 та колеги Дмитра з Муніципальної варти, рідні, близькі, представники влади та небайдужі кременчужани.
Кременчужани схилилися на одне коліно, щоб віддати шану військовим. Два чорних автомобілі з написом «Герої не вмирають» у колоні з жовто-блакитними стягами вишикувалися біля палацу культури, де вже стояла комунальна техніка з комунального підприємства.
Гул сирен комунальної техніки розривав тишу. Комунальне підприємство таким чином прощається зі своїм колегою та його побратимом, військовими, які стали на захист держави.
Панахиду за загиблими відслужили у Свято-Миколаївському соборі. Після автоколона через все місто провела двох десантників на Свіштовське кладовище на Алею Героїв.
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№ 29 від 21 липня 2022Читати номер