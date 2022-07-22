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Угода з Туреччиною та ООН: експорт зерна з України може розпочатися вже наступного тижня

Сьогодні, 16:03 Переглядів: 279

 

Україна, Туреччина та Організація Об'єднаних Націй сьогодні підписали угоду щодо вивозу зерна

Сьогодні, 22 липня, Україна уклала угоду щодо вивозу зерна зі своїх заблокованих портів. Документ українська делегація підписала разом з Туреччиною та ООН.

Щодо росії, то вона також підписуватиме дзеркальну угоду. Однак прямого договору між Україною та державою-агресоркою не буде.

- Свої підписи під угодою про експорт зерна поставили міністр інфраструктури України Олексій Кубраков, міністр оборони Туреччини та генсек ООН. Аналогічний документ мають підписати сьогодні Туреччина, ООН та росія, – розповів радник глави Офісу Президента Сергій Лещенко.

Підписання угоди було необхідно через те, що росія розмістила у Чорному морі свої бойові кораблі і тим самим блокує вивіз українського зерна з портів. Через це виникла загроза голоду для багатьох країн. Аби уникнути ще однієї трагедії, Туреччина погодилася стати посередником у переговорах з росією та Україною.

На переговорах Україні вдалося домовитися про розблокування 3 портів, через які буде експортуватися українське зерно: «Одеса», «Південний» та «Чорноморськ».

Судна з зерном перевірятимуть представники Туреччини та ООН. Адже кремль боявся, що на них перевозитимуть зброю.

До речі, радник керівника Офісу Президента Михайло Подоляк запевнив, що українське зерно не супроводжуватимуть російські кораблі. Крім того, вони не будуть заходити у наші порти. Якщо ж держава-агресорка здійснить провокацію, то отримає збройну відповідь

За повідомленням народного депутата Олексія Гончаренка, в ООН також розглядається питання щодо обʼявлення Одеського порту портом міжнародного значення та заборони проведення там будь-яких бойових дій. Це, за його словами, фактично буде гарантуванням військовими США та Британії безпеки Одеси в разі наступу росіян.

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Автор: Віктор Крук
Теги: експорт зерно порт договір ООН
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