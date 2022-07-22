Кременчужани скаржаться на роботу громадського транспорту - влада не коментує

Кременчужани скаржаться на роботу громадського транспорту: автобусів не вистачає, а маршрутки ходять у віддалені райони рідко.
Також нарікають і на маршрути №№ 10, 10-А, 15-Б.
Зазначимо, що 22 липня зранку у мерії міста відзвітували, що Зранку на маршрути виїхали 43 тролейбуси, 7 комунальних автобусів та 114 автобусів приватних перевізників.
Згідно з інформацією мобільних застосунків, що відображають рух громадського транспорту, станом на 14.30 22 липня маршруток №№ 10, 10-А та 15-Б - дійсно на лінії не було.
Із цими запитаннями «Кременчуцький ТелеграфЪ» звернувся до начальника управління транспорту Руслана Івашини, проте слухавку пан Івашина не підняв. У листуванні направив нас до пресслужби міськвиконкому - домовлятись про формат спілкування.
А як вам рух громадського транспорту?
Наші читачі! Пишіть нам у коментарях, у соцмережах, як ви дістається на роботу - з роботи та у справах, особливо у віддалені райони. Чи стикаєтесь із проблемами? Ми зберемо інформацію та поставимо запитання керівнику транспортного відділу.
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№ 29 від 21 липня 2022Читати номер