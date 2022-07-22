Кременчужани скаржаться на роботу громадського транспорту - влада не коментує

Сьогодні, 15:33 Переглядів: 618

У віддалені точки міста дістатись проблематично, а ввечері - тим більше

Кременчужани скаржаться на роботу громадського транспорту: автобусів не вистачає, а маршрутки ходять у віддалені райони рідко.

- Близько 21-ї години на правий берег виїхати майже неможливо. Просто немає маршруток 2, 2В та 9-ок, - каже кременчужанка Ольга. - Водії чекають, доки назбираються люди, а потім як оселедець у бочці їдеш.

Також нарікають і на маршрути №№ 10, 10-А, 15-Б.

«Дуже часто не ходять в нормальному режимі маршрутки 10, 10а, 15б. Люди не можуть добиратись на роботу, в магазини, лікарні.Виходить що район Лашки, Чередніки зовсім без громадського транспорту. Сьогодні (22 липня - ред.) на цих маршрутах взагалі немає громадського транспорту», - написали нам читачі.

Зазначимо, що 22 липня зранку у мерії міста відзвітували, що Зранку на маршрути виїхали 43 тролейбуси, 7 комунальних автобусів та 114 автобусів приватних перевізників.

Згідно з інформацією мобільних застосунків, що відображають рух громадського транспорту, станом на 14.30 22 липня маршруток №№ 10, 10-А та 15-Б - дійсно на лінії не було.

Із цими запитаннями «Кременчуцький ТелеграфЪ» звернувся до начальника управління транспорту Руслана Івашини, проте слухавку пан Івашина не підняв. У листуванні направив нас до пресслужби міськвиконкому - домовлятись про формат спілкування.





А як вам рух громадського транспорту?

Наші читачі! Пишіть нам у коментарях, у соцмережах, як ви дістається на роботу - з роботи та у справах, особливо у віддалені райони. Чи стикаєтесь із проблемами? Ми зберемо інформацію та поставимо запитання керівнику транспортного відділу.