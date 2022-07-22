Де дешевше: ціни на сезонні овочі на ринках Кременчука та Горішніх Плавнів

Сьогодні, 15:05 Переглядів: 979

Ось і промайнула половина літа і на ятках з’явилися свіжі овочі. Не дивлячись на великий асортимент сезонних товарів у крамницях, люди звикли купувати домашні продукти на базарі. Для кращого розуміння цін на овочі, «ТелеграфЪ» завітав на кілька ринків.

Вартість овочів у Кременчуці:

Огірки 40 гривень за кілограм;

Помідори 60 гривень за кілограм;

Перець болгарський 120 гривень за кілограм;

Картопля 30 гривень за кілограм;

Капуста 35 гривень;

Морква 40 гривень за кілограм;

Кабачки 40 гривень за кілограм;

Буряк 35 гривень за кілограм;

Цибуля 35 гривень за кілограм.

На полицях місцевого ринку у сусідніх Горішніх Плавнях асортимент менший, але і ціни нижчі.

Вартість овочів у Горішніх Плавнях:

Огірки 30 гривень за кілограм;

Помідори 50 гривень за кілограм;

Перець болгарський 120 гривень за кілограм;

Картопля 30 гривень за кілограм;

Капуста 30 гривень;

Морква 35 гривень за кілограм;

Кабачки 35 гривень за кілограм;

Буряк 30 гривень за кілограм;

Цибуля 30 гривень за кілограм.

Тож, якщо будете у Горішніх Плавнях у справах - зайдіть на ринок за овочами, матимете шанс зекономити.