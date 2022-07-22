Де дешевше: ціни на сезонні овочі на ринках Кременчука та Горішніх Плавнів
Сьогодні, 15:05
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Порівняння цін на продукти, вирощені на огородині, міст Кременчуччини
Ось і промайнула половина літа і на ятках з’явилися свіжі овочі. Не дивлячись на великий асортимент сезонних товарів у крамницях, люди звикли купувати домашні продукти на базарі. Для кращого розуміння цін на овочі, «ТелеграфЪ» завітав на кілька ринків.
Вартість овочів у Кременчуці:
- Огірки 40 гривень за кілограм;
- Помідори 60 гривень за кілограм;
- Перець болгарський 120 гривень за кілограм;
- Картопля 30 гривень за кілограм;
- Капуста 35 гривень;
- Морква 40 гривень за кілограм;
- Кабачки 40 гривень за кілограм;
- Буряк 35 гривень за кілограм;
- Цибуля 35 гривень за кілограм.
На полицях місцевого ринку у сусідніх Горішніх Плавнях асортимент менший, але і ціни нижчі.
Вартість овочів у Горішніх Плавнях:
- Огірки 30 гривень за кілограм;
- Помідори 50 гривень за кілограм;
- Перець болгарський 120 гривень за кілограм;
- Картопля 30 гривень за кілограм;
- Капуста 30 гривень;
- Морква 35 гривень за кілограм;
- Кабачки 35 гривень за кілограм;
- Буряк 30 гривень за кілограм;
- Цибуля 30 гривень за кілограм.
Тож, якщо будете у Горішніх Плавнях у справах - зайдіть на ринок за овочами, матимете шанс зекономити.
Автор: Дмитро Гамадик
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