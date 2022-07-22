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Кременчук, Гроші

єДопомога: у Кременчуці біля банків черги пенсіонерів, які сподіваються отримати виплати

Сьогодні, 14:30 Переглядів: 1 761

 

Шанси отримати додаткову допомогу є, й не тільки у ВПО, але гарантії жодної

У Кременчуці та районі останнім часом біля відділень банків вишукуються черги людей, які хочуть зареєструватися для отримання матеріальної допомоги від міжнародних організацій. На брифінгу у начальника Кременчуцької районної військової адміністрації журналісти запитали у Олега Лєдніка, що це за допомога, хто її виплачує та чи реальний шанс на отримання грошей для тих, хто наразі реєструється?

Він відповів, що офіційно Кременчуцька РВА жодних роз’яснень з приводу виплати цієї допомоги не отримувало. Тому прокоментувати питання щодо реальності її отримання та суми виплат він не може. Втім, знає, що наразі йде процес реєстрації тих, хто потребує такої допомоги і зробити це можна на сайті єДопомога.

- Зареєструватися на сайті єДопомога на отримання грошової допомоги можуть люди деяких категорій, які її дійсно потребують. Допомогу обіцяють від різних міжнародних організацій. Для реєстрації потрібно отримати віртуальні карткові рахунки у банку, на які мають перерахувати цю допомогу, - зазначив Олег Лєднік.

Зауважимо, що в рамках Меморандуму про співпрацю Мінсоцполітики передало для виплати грошової допомоги Управлінню ООН у справах біженців перелік літніх людей, які не є ВПО і подали заявки на допомогу через соціальну платформу єДопомога.

Таким чином, ті пільгові категорії громадян, які залишили заявки на допомогу через платформу єДопомога, найближчим часом можуть отримати до 2 200 грн на місяць. Виплати надходитимуть впродовж трьох місяців.

Першочергово виплати від ООН отримають особливо вразливі категорії людей, які перебувають на деокупованих, окупованих територіях та в регіонах, де тривають бойові дії. Тобто це можуть бути і пенсіонери, які не мають статусу ВПО, але постраждали від війни і потребують підтримки.

Щоб отримати фінансову допомогу від міжнародних організацій, потрібно заповнити спеціальну заявку на виплати через платформу єДопомога.

Подати заявку можна й зараз.

Після заповнення заявки Мінсоцполітики проводить верифікацію даних заявника, використовуючи інформацію з держреєстрів та бази даних.

Після цього інформацію надсилають на розгляд міжнародних організацій.

Рішення щодо надання допомоги та сум виплат приймають самі міжнародні організації.

Як зазначається на сайті єДопомога, пріоритетними при ухваленні такого рішення є найнезахищені верстви населення, що мають соціальні статуси такі як:

  • особа з інвалідністю,
  • пенсіонер,
  • одинока мати або батько,
  • багатодітна сім’я,
  • отримувач допомоги малозабезпеченим сім’ям зокрема з числа внутрішньо переміщених осіб.

На тому ж сайті серед тих, хто може розраховувати на грошову допомогу вказуються внутрішньо переміщені особи, особи, які проживають/перебувають на тимчасово окупованих, деокупованих територіях або таких, що знаходяться в зоні активних бойових дій України.

Для заповнення заявки потрібно окрім паспортних даних, ідентифікаційного коду та даних інших документів вказати IBAN (міжнародний стандарт номеру банківського рахунку), який необхідний для виплати допомоги на рахунок отримувача.

- Саме за оформленням банківського рахунку та отриманням IBAN і вишукуються перед відділенням нашого банку зранку пенсіонери та інші категорії громадян, які сподіваються на отримання фінансової підтримки від міжнародних організацій. Рахунки ми їм оформлюємо, а от чи отримають вони на них допомогу – залежить не від нас, а лише від самих міжнародних організацій. Але, хто не подасть заявку, той точно нічого не отримає, а хто подасть – матиме шанс, - зазначила пані Наталія, яка є керівником відділення одного із банків у Кременчуці.

Зазначимо, що наразі у програмі виплат беруть участь:

  • Місія Міжнародного Комітету Червоного Хреста спільно із Товариством Червоного Хреста в Україні;
  • ЮНІСЕФ спільно з Агентством ООН у справах біженців;
  • Всесвітня продовольча програма ООН;
  • Міжнародна Організація з міграції;
  • Норвезька Рада у справах біженців.

Мінсоцполітики докладає максимальних зусиль задля збільшення кількості міжнародних організацій, які можуть надати грошову допомогу українцям, що постраждали від війни.

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Автор: Віктор Крук
Теги: Кременчук допомога ООН ВПО війна
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