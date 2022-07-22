єДопомога: у Кременчуці біля банків черги пенсіонерів, які сподіваються отримати виплати

У Кременчуці та районі останнім часом біля відділень банків вишукуються черги людей, які хочуть зареєструватися для отримання матеріальної допомоги від міжнародних організацій. На брифінгу у начальника Кременчуцької районної військової адміністрації журналісти запитали у Олега Лєдніка, що це за допомога, хто її виплачує та чи реальний шанс на отримання грошей для тих, хто наразі реєструється?
Він відповів, що офіційно Кременчуцька РВА жодних роз’яснень з приводу виплати цієї допомоги не отримувало. Тому прокоментувати питання щодо реальності її отримання та суми виплат він не може. Втім, знає, що наразі йде процес реєстрації тих, хто потребує такої допомоги і зробити це можна на сайті єДопомога.
Зауважимо, що в рамках Меморандуму про співпрацю Мінсоцполітики передало для виплати грошової допомоги Управлінню ООН у справах біженців перелік літніх людей, які не є ВПО і подали заявки на допомогу через соціальну платформу єДопомога.
Таким чином, ті пільгові категорії громадян, які залишили заявки на допомогу через платформу єДопомога, найближчим часом можуть отримати до 2 200 грн на місяць. Виплати надходитимуть впродовж трьох місяців.
Першочергово виплати від ООН отримають особливо вразливі категорії людей, які перебувають на деокупованих, окупованих територіях та в регіонах, де тривають бойові дії. Тобто це можуть бути і пенсіонери, які не мають статусу ВПО, але постраждали від війни і потребують підтримки.
Щоб отримати фінансову допомогу від міжнародних організацій, потрібно заповнити спеціальну заявку на виплати через платформу єДопомога.
Після заповнення заявки Мінсоцполітики проводить верифікацію даних заявника, використовуючи інформацію з держреєстрів та бази даних.
Після цього інформацію надсилають на розгляд міжнародних організацій.
Рішення щодо надання допомоги та сум виплат приймають самі міжнародні організації.
Як зазначається на сайті єДопомога, пріоритетними при ухваленні такого рішення є найнезахищені верстви населення, що мають соціальні статуси такі як:
На тому ж сайті серед тих, хто може розраховувати на грошову допомогу вказуються внутрішньо переміщені особи, особи, які проживають/перебувають на тимчасово окупованих, деокупованих територіях або таких, що знаходяться в зоні активних бойових дій України.
Для заповнення заявки потрібно окрім паспортних даних, ідентифікаційного коду та даних інших документів вказати IBAN (міжнародний стандарт номеру банківського рахунку), який необхідний для виплати допомоги на рахунок отримувача.
Зазначимо, що наразі у програмі виплат беруть участь:
Мінсоцполітики докладає максимальних зусиль задля збільшення кількості міжнародних організацій, які можуть надати грошову допомогу українцям, що постраждали від війни.
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№ 29 від 21 липня 2022Читати номер