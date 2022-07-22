На Лубенщині вітчим застрелив пасинка через спадщину, а тіло спалив

21 липня окружна прокуратура Лубенського району передала до суду обвинувальний висновок стосовно вбивства 46-річного чоловіка, повідомляє пресслужба обласної прокуратури.
Нагадаємо, що 19 травня 67-річний чоловік із мисливської рушниці застрелив свого пасинка через спадщину, спалив тіло, а обгоріли рештки викинув на смітник.
Обвинуваченому інкримінують скоєння умисного вбивство відповідно до ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України.
Порушнику закону загрожує до 15 років.
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№ 29 від 21 липня 2022Читати номер