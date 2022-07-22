Укриттів та сховищ на Кременчуччині замало, а від їх наявності у школах залежить формат навчання

У Кременчуцькому районі наразі нараховується 104 сховища та 167 протирадіаційних укриттів.
Про це під час ранкового брифінгу повідомив начальник Кременчуцької районної військової адміністрації Олег Лєднік.
За його словами, не всі ці захисні споруди пройшли паспортизацію на відповідність з будівельними нормами. Відповідні паспорти мають лише 85 сховищ та 97 протирадіаційних укриттів.
Він додав, що повноцінних бомбосховищ немає у жодній із шкіл та майже немає у районі. А щодо формату занять у школах, то це буде залежати не тільки від наявності укриттів, а й від рішення органів місцевого самоврядування та бажання батьків школярів.
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№ 29 від 21 липня 2022Читати номер