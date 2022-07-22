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Кременчук, Надзвичайні новини

Укриттів та сховищ на Кременчуччині замало, а від їх наявності у школах залежить формат навчання

Сьогодні, 13:31 Переглядів: 299

 

Не всі протирадіаційні укриття та сховища відповідають вимогам ДСНС

У Кременчуцькому районі наразі нараховується 104 сховища та 167 протирадіаційних укриттів.

Про це під час ранкового брифінгу повідомив начальник Кременчуцької районної військової адміністрації Олег Лєднік.

За його словами, не всі ці захисні споруди пройшли паспортизацію на відповідність з будівельними нормами. Відповідні паспорти мають лише 85 сховищ та 97 протирадіаційних укриттів.

- Наше завдання зараз привести їх до ладу та провести паспортизаціюю усіх захисних споруд району. ДСНС завершує перевірку шкіл на їх наявність та готовність. Від того, чи є укриття у школах та їх готовності залежить, чи можна буде поводити заняття офлайн, - пояснив Олег Лєднік.

Він додав, що повноцінних бомбосховищ немає у жодній із шкіл та майже немає у районі. А щодо формату занять у школах, то це буде залежати не тільки від наявності укриттів, а й від рішення органів місцевого самоврядування та бажання батьків школярів.

- Це буде дуже складне рішення в умовах війни, - зауважив Олег Лєднік.
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Автор: Віктор Крук
Теги: Кременчуцький район сховища укриття ДСНС школи
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