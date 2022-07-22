Золоті дива митців Кременчуччини: відкрилась виставка

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21 липня у міській художній галереї Кременчука відкрилася виставка, присвячена Густаву Клімту.

Картини представлені місцевими художниками, які надихнулися чуттєвістю та сміливістю вищевказаного митця.

Виставку, яка відтіняє золотим кольором, очолює Нігіна Стогій, роботи якої представлені у галереї.

Цікавим та незвичним гостем заходу був місцевий художник Віто Каторги, він оцінював роботи художника з Горішніх Плавнів разом зі своїм чотирилапим другом.

Всі роботи притягують погляд і заслуговують на милування. Зробити це можна у художній галереї за адресою: вул. Коцюбинського, 4 з 10.00 до 16.00, крім понеділка та вівторка. Триватиме виставка до 19 серпня.