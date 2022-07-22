Ціни на Кременчуччині не вище за середньоукраїнські: контролери оштрафували мережу АЗС

Індекс цін на соціально значущі товари першої необхідності відповідають середнім цінам по Україні. Фахівці Держпродспоживлужби проводять щоденний моніторинг цін та миттєво реагують на виявленні порушення.
Про це заявив начальник районної військової адміністрації Олег Лєднік на ранковому брифінгу.
Олег Лєднік також повідомив, що за минулий тиждень Кременчуцьке районне управління Держпродспоживслужби провело декілька перевірок та відпрацювало один суб’єкт підприємницької діяльності, що надає рекламні послуги. В ході перевірки було виявлено три порушення закону про рекламу.
Фахівці Держпродспоживслужби перевірили також одну з мереж АЗС та виявили порушення – завищені цін на паливо.
Нагадаємо, про виявлені порушення у сфері торгівлі чи ціноутворення можна повідомляти в Головне управлінні Держпродспоживслужби в Полтавській області на цілодобову «гарячу лінію».
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№ 29 від 21 липня 2022Читати номер