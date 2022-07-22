Ціни на Кременчуччині не вище за середньоукраїнські: контролери оштрафували мережу АЗС

Сьогодні, 12:27 Переглядів: 405

Індекс цін на соціально значущі товари першої необхідності відповідають середнім цінам по Україні. Фахівці Держпродспоживлужби проводять щоденний моніторинг цін та миттєво реагують на виявленні порушення.

Про це заявив начальник районної військової адміністрації Олег Лєднік на ранковому брифінгу.

- У нашому районі індекс цін знаходиться на середньоукраїнському рівні. Наприклад, ціна на макаронні вироби – від 26,3 до 37 грн, а середня ціна по Україні – 31 грн за кг, - зазначив він.

Олег Лєднік також повідомив, що за минулий тиждень Кременчуцьке районне управління Держпродспоживслужби провело декілька перевірок та відпрацювало один суб’єкт підприємницької діяльності, що надає рекламні послуги. В ході перевірки було виявлено три порушення закону про рекламу.

Фахівці Держпродспоживслужби перевірили також одну з мереж АЗС та виявили порушення – завищені цін на паливо.

- Щодо наслідків цієї перевірки - складений адмінпротокол та виписаний припис про усунення порушень законодавства, - додав очільник РВА.

Нагадаємо, про виявлені порушення у сфері торгівлі чи ціноутворення можна повідомляти в Головне управлінні Держпродспоживслужби в Полтавській області на цілодобову «гарячу лінію».

Номери телефонів:

093 36 20 536 – цілодобово

(0532) 60 66 47 – у робочий час (з 9.00 до 16.00)



