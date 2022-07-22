Живим коридором, стоячи на колінах, Кременчуччина попрощалася з військовим Юрієм Мовчаном

Сьогодні, 12:02 Переглядів: 932

21 липня у Глобинській громаді Кременчуцького району попрощалися з військовим Юрієм Мовчаном, який загинув 13 липня у боях із російськими загарбниками. З бійцем прощалися родичі, друзі, односельці, побратими. Живим коридором, стоячи на колінах, проводжали Героя до місця вічного спокою.

Для 36-річного Юрія рідним було і є село Федорівка. Світлий, добрий, привітний, щирий і завжди життєрадісний… Таким він був і таким Юрій залишиться у добрих споминах рідних, друзів, всіх, хто його знав, всіх глобинців.

- Юрій є прикладом для усіх нас - як треба любити країну, як треба у лихі години навали берегти її! - наголосив на прощальному мітингу Глобинський міський голова Станіслав Джусь. - Вічна пам’ять Юрію, захиснику України! Вічна пам’ять усім захисникам, хто пішов у вічність, захищаючи від російського агресора кожного з нас, наші мирні домівки, наше право жити…

Поховали Героя на кладовищі у рідному селі під триразовий збройний салют.